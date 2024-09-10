К концу 2025 года порядка 16 км трассы Р-22 Каспий в Подмосковье станут четырехполосными
10 сент. 2024, 14:00:13
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В Московской области к концу 2025 года планируют расширить 16 км федеральной трассы Р-22 «Каспий». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль».
Капремонт ведут на участке трассы со 169-го по 185-й км в Серебряных прудах. Сейчас специалисты устраивают земляное полотно для дополнительных полос, систему водоотвода и слои дорожной одежды. Кроме того, на участке монтируют металлическое барьерное ограждение для исключения выезда автомобилей на встречную полосу. Специалисты планируют установить освещение вблизи пешеходных переходов, на примыканиях и пересечениях с местными дорогами.
Ожидается, что после капремонта пропускная способность участка дороги, по которому проезжают более 10 тыс. авто ежедневно, вырастет.
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