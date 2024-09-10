Камчатскэнерго завершило проект по установке инновационных противолавинных опор

ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершило работы по защите высоковольтной линии ВЛ-201 от возможного схода лавин — последние три противолавинные опоры установлены у подножия Вилючинского вулкана. Всего на высоковольтной линии, идущей от Мутновской геотермальной станции установлено восемь инновационных противолавинных опор. Опоры отличаются от типовой своей конструкции – это 24-метровая многогранная конструкция, внутри на треть высоты залитая бетоном.

Линия «Авача-МГеоЭС» является основной, обеспечивающей порядка 30% всей электроэнергии, потребляемой центральным энергоузлом Камчатского края. Она эксплуатируется в очень сложных климатических условиях: ветровые нагрузки до 60 м/с, гололед и лавины, объем которых составляет от 1 млн до 2,5 млн м³.

Опоры установлены в местах наиболее подверженных сходу снежных масс с вулкана. За время существования этой высоковольтной линии лавины несколько раз полностью разрушали опоры. Последний раз это произошло 29 декабря 2018 года, когда сошедшая лавина уничтожила две 25-метровые металлические опоры.

Как отметил генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» Алексей Новиков, проект по защите высоковольтной линии от лавин является уникальным и не имеет аналогов на территории Дальневосточного федерального округа. Результаты реализации проекта будут использованы при строительстве и реконструкции высоковольтных линий, находящихся в горных лавиноопасных районах РФ.