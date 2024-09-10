НИК D2 РНК СИГРЭ на 50-й Сессии СИГРЭ в Париже

С 25 августа по 30 августа в парижском Дворце конгрессов состоялась 50-я Сессия СИГРЭ, в которой приняли активное участие эксперты Национального ИК D2 РНК СИГРЭ.

Мероприятие собрало более 4500 делегатов из 95 стран мира, а техническая выставка привлекла более 300 экспонентов. Ключевыми темами обсуждений стали энергетический переход, цифровизация, развитие активных распределительных сетей при росте доли ВИЭ, совершенствование водородных и накопительных технологий, долгосрочное планирование развития электрических сетей.

В рамках 50-й Сессии состоялись плановые выборы нового Президента СИГРЭ и нового Председателя Технического совета СИГРЭ: ими стали Константин Папайлю из Греции и Раннвейг Локен из Норвегии соответственно.

Делегаты Российского национального комитета представили на сессии 38 научных докладов, посвященных цифровой трансформации систем управления активами, новым методам диагностики оборудования и технологическим решениям для повышения надежности электросетевого комплекса. Доклад, представленный Молодежной секцией РНК СИГРЭ, касался применения накопителей энергии в автономных энергосистемах.

27 августа прошел совместный воркшоп исследовательских комитетов (SC) C5, C6 и D2 на тему «Управление энергоресурсами на стороне потребителя: перспективы развития энергетических рынков, систем управления и информационных технологий» (Consumer-Side Energy Resource Management - Market, Control and Information Systems Perspectives). Каждый из комитетов представил свое видение по вопросам, связанным с управлением энергетическими ресурсами. От ИК D2 в дискуссии принял участие руководитель рабочей группы D2/C6.47 «Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителя», эксперт НИК D2 РНК СИГРЭ, технический директор по электроэнергетике ООО «РТСофт – Смарт Грид» Алексей Анатольевич Небера. Он поделился итогами работы группы D2/C6.47, которые легли в основу Технической брошюры 929, и подробно осветил основные вызовы и экономические последствия массового внедрения распределенных энергетических ресурсов на стороне потребителей.

28 августа председатель SC D2 Виктор Тан провел ежегодное заседание исследовательского комитета. В ходе встречи были рассмотрены несколько ключевых вопросов:

Представление новых членов ИК D2 на срок с 2024 по 2026 годы. Так, наряду с продолжившим свои полномочия регулярным членом от РНК, ученым секретарем НИК D2 РНК СИГРЭ, начальником отдела управления Микрогрид ООО «РТСофт – Смарт Грид» Федором Сергеевичем Непшей был представлен новый регулярный член – директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Александрович Богомолов.

Обсуждение текущего статуса работы рабочих и совместных рабочих групп ИК D2. Руководитель рабочей группы D2.57 «Методология CIM» Р.А. Богомолов рассказал о ключевых направлениях использования стандартов CIM для информационного обмена при решении задач оперативного управления, планирования электроэнергетических режимов, управления активами, а также о прогрессе работы группы по этим актуальным направлениям.

Обсуждение стратегических целей и задач ИК D2 на 2025 год.

Подготовка предпочтительных тем для обсуждения на следующей, 51-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет в 2026 году.

В завершение ежегодного заседания Виктор Тан представил нового секретаря ИК D2 – Марсело Коста Де Араухо из Бразилии, который сменил на данном посту Жоэля Нуарда.

29 августа состоялась постерная сессия D2, модератором которой выступила член стратегической консультационной группы ИК D2 CIGRE, член редколлегии журнала CIGRE Science & Engineering, руководитель НИК D2 РНК СИГРЭ, член президиума РНК СИГРЭ, президент ГК «РТСофт», д. т. н. Ольга Викторовна Синенко. В рамках постер- сессии было представлено 75 докладов, среди которых 4 подготовлены экспертами НИК D2 РНК СИГРЭ:

«Верификация данных при моделировании энергосистем», Р.А. Богомолов, Н.А. Беляев (АО «СО ЕЭС»).

«Повышение точности прогнозирования выработки ВИЭ для обеспечения их надёжной работы в составе энергосистемы», И. Бобрицкая, А. Крымов, А. Архипов (АО «СО ЕЭС»).

«Симбиоз искусственных интеллектов в автоматизированных системах диспетчерского управления электрической сетью распределительной сетевой компании», С. Рыкованов, М. Хозяинов (ООО «СИСТЕЛ»).

«Обработка и представление больших данных при анализе низкочастотных колебаний», А.В. Родионов, К.П. Бутин, А.И. Попов, Д. Дубинин, О. Журавлева (ООО «Инженерный центр «Энергосервис», САФУ, АО «СО ЕЭС»).

Постерная сессия вызвала большой интерес у участников и стала площадкой для живого обсуждения с авторами докладов актуальных вопросов в области энергетики и технологий.

Также 29 августа представители Международной рабочей группы D2.55 провели обучающий семинар «Приложения 5G для электроэнергетики».

30 августа прошло групповое дискуссионное заседание ИК D2. На нем делегаты представили презентации по вопросам специальных репортеров, сформулированные по докладам 2024 года.

Представители НИК D2 РНК СИГРЭ также приняли участие и в мероприятиях ИК С1, C5 и С6 – групповых дискуссионных заседаниях и постерных сессиях, где выступили с докладами:

«Перспективы применения распределенных систем накопления энергии в островных энергосистемах», Н.Г. Шубин, Ф.С. Непша, В.М. Тарасов, Е. И. Сацук (ООО «РТСофт – Смарт Грид», ООО «Интер РАО — Инжиниринг», «СО ЕЭС»).

«Повышение эффективности управления электропотреблением при одновременном снижении потребления в часы пиковой нагрузки и участии в управлении спросом», Вячеслав Воронин, Федор Непша, Михаил Красильников, Кирилл Перевалов (Кузбасский государственный технический университет им Т. Ф. Горбачева, ООО «РТСофт – Смарт Грид»).

«Разработка и оценка системы управления электрозарядной инфраструктурой для разгрузки центров питания», Вячеслав Воронин, Федор Непша (Кузбасский государственный технический университет им Т. Ф. Горбачева, ООО «РТСофт – Смарт Грид»).

Ольга Викторовна Синенко, оценивая работу НИК D2 на сессии, отметила:

«Участие в 50-й Сессии СИГРЭ позволило нашим экспертам обменяться передовыми знаниями и получить ценный международный опыт. Это событие наглядно демонстрирует, как научные и технологические разработки в области цифровизации и управления энергоресурсами способны изменить будущее энергетики, что особенно важно в условиях глобального энергетического перехода».

Ближайшим международным мероприятием СИГРЭ с участием D2 станет симпозиум «Изменения, необходимые в энергосистеме для обеспечения энергетического перехода» (Changes needed in the Power System for the Energy Transition), который пройдет с 12 по 15 мая 2025 года в Тронхейме, Норвегия. Синопсисы можно подать до 27 сентября 2024 года. Подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия: https://cigrenrccsymposium2025.com/.