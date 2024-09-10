На мосту через реку Сура на трассе М-7 Волга в Чувашии началось устройство покрытия

10 сент. 2024, 14:44:34
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
dorinfo.ru
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В Чувашской Республике продолжается строительство моста через реку Сура на федеральной трассе М-7 «Волга». Сейчас специалисты устраивают покрытие на сооружении. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Переправу длиной 2,4 км возводят на 582-м км трассы М-7 «Волга». Длина русловой части моста составит 450 метров. В составе сооружения возводят две эстакады на правом и левом берегах. На сегодняшний день работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнены на 80%.

Сейчас на объекте укладывают нижний слой покрытия из гранитно-литой композиции толщиной 4 см. Согласно проекту, покрытие будет двухслойным: верхний слой будет щебеночно мастичным. На пролетном строении запланирована укладка порядка 10 тыс. тонн асфальта. На данный момент на пролете завершается устройство гидроизоляции. Для надежной защиты конструкции от коррозии запланирована укладка 33,4 тыс. кв. метра гидроизоляции.

На объекте устанавливают цоколи под барьерное ограждение. К установке основных элементов удерживающего устройства приступят после завершения укладки асфальта. Всего на мостовом переходе предстоит смонтировать около 12,5 км оцинкованного барьерного ограждения, из которых 2,7 км – осевое, и более 9,8 км – боковое.

На объекте также запланирован монтаж 8 км освещения, а для обеспечения безопасности движения зимой предусмотрено устройство насосных станций автоматического противогололедного комплекса.

На обоих берегах реки строят локальные очистные сооружения ливневой канализации, а также запланирован монтаж 3,9 км шумозащитных экранов.

Мост более чем в два раза повысит пропускную способность участка трассы М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии. Средняя скорость движения по отрезку станет выше

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