«Россети Кубань» выполнили ремонт почти 30 подстанций в краснодарском энергорайоне

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выполнили ремонт почти 30 высоковольтных подстанций. Это позволило повысить надежность электроснабжения более 900 тыс. человек и объектов социальной инфраструктуры в Краснодаре и пяти прилегающих к нему районов Краснодарского края.

Так, в пригороде Краснодара подготовлены к зиме такие подстанции, как «Дальняя», «Ангарская», «Хутор Ленина», «РИП», «Старокорсунская», «Западная-2» и другие. В Динском районе отремонтировано основное и вспомогательное оборудование питающих центров «Старомышастовская», «Воронцовская», «Агроном 1», «Пластуновская», «Кочеты-2». Комплексный ремонт завершен на крупных подстанциях Северского района: «Афипская», «Смоленская», «Ильская», «Северская».

Для снижения рисков возникновения технологических нарушений в электрических сетях из-за падения веток и деревьев на провода, специалисты расчистили от древесно-кустарниковой растительности почти 80 га трасс в охранной зоне линий электропередачи.

Плановые работы на объектах электросетевого комплекса осуществляются в рамках ежегодной ремонтной программы энергокомпании и направлены на обеспечение надежного функционирования распределительных сетей и стабильной подачи электричества потребителям.