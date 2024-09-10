«Россети Московский регион» обеспечили мощностью сельскохозяйственное предприятие на востоке Подмосковья

«Россети Московский регион» выдали 450 кВт мощности для развития сельскохозяйственного предприятия «Красная звезда» в городском округе Зарайск (вблизи деревни Журавна), которое занимается животноводством и растениеводством.

Для реализации договора технологического присоединения специалисты Восточных электрических сетей выполнили комплекс строительно-монтажных работ. В частности, построена трансформаторная подстанция киоскового типа 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА. От нее на железобетонных опорах возведена воздушная линия 10 кВ протяженностью 100 метров, обеспеченная реклоузером и двумя линейными разъединителями 10 кВ, а также смонтирован 20-метровый участок ВЛ 0,4 кВ.

Вместе с тем энергетики Зарайско-Озёрского РЭС выполнили замену выносных разъединителей на двух комплектных трансформаторных подстанциях, а также произвели реконструкцию существующей ВЛ 10 кВ в г. Зарайске, заменив деревянные опоры на железобетонные, а «голый» провод – на самонесущий изолированный провод с улучшенными характеристиками надежности. Протяженность реконструируемого участка воздушной линии составляет 67 метров.

Своевременно и качественно выполненные компанией «Россети Московский регион» работы по техприсоединению позволили сельхозпредприятию в кратчайшие сроки осуществить комплекс технических мероприятий с учетом требуемой категории надежности электроснабжения и приступить к дальнейшему развитию бизнеса.