«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения 32 тысяч жителей Ставрополья

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Изобильная – Донская».

Комплекс технических мероприятий позволил энергетикам повысить надежность и качество электроснабжения более 32 тысяч жителей 15 населенных пунктов Труновского округа и 11 сельскохозяйственных предприятий.



Бригада Новотроицких электрических сетей установила на ЛЭП тысячу новых подвесных изоляторов. Диэлектрические устройства выполняют важную роль: обеспечивают фиксацию провода линии электропередачи в заданном положении и не допускают передачи тока на опору с дальнейшим «стеканием» в землю.



Кроме того, проведена расчистка трассы энергообъекта от древесно-кустарниковой растительности на площади 0,3 гектара. Это обезопасит ЛЭП от возможных технологических нарушений в период неблагоприятных погодных условий: коротких замыканий в результате контакта ветвей с проводами, обрыва проводов и возгораний.



Работы на линии электропередачи «Изобильная – Донская» выполнены в рамках подготовки сетевого комплекса к функционированию в сложных погодных условиях предстоящей зимы.