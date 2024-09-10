Соглашение между Россией и Узбекистаном увеличит объем железнодорожных перевозок

10 сент. 2024, 13:30:13
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Минэкономразвития России
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Соглашение о взаимодействии по вопросам реализации проекта ускоренных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс» из Узбекистана в Россию подписано правительствами двух стран.

Подписание состоялось в ходе пятого заседания совместной комиссии с участием глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте.

С российской стороны документ подписал министр экономического развития России Максим Решетников, с узбекистанской — министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

Документом заложена межгосударственная правовая база для взаимодействия сторон по комплексной реализации проекта «Агроэкспресс». Он предполагает импорт узбекистанских товаров агропромышленного комплекса полносоставными контейнерными поездами, состоящими из универсальных и рефрижераторных контейнеров.

«Соглашение позволит заложить международную правовую основу для увеличения товарооборота между Россией и Узбекистаном путем обогащения российского рынка сельскохозяйственной продукцией узбекистанского происхождения», — отметил Максим Решетников.

В исполнении положений соглашения примут участие федеральные органы исполнительной власти России, а также государственные органы Узбекистана.

«Реализация соглашения позволит увеличить объем перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом с обеспечением надлежащего контроля», — заключил министр.

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