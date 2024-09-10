Соглашение между Россией и Узбекистаном увеличит объем железнодорожных перевозок

Мировой рынок оборудования для подводной добычи нефти будет расти в среднем на 10% в год в период с 2024 по 2027 гг., следует из среднесрочного прогноза Rystad Energy. Объем инвестиций в использование подводных шлангокабелей, гибких трубопроводов, вентильных блоков и других систем увеличится за этот период с $32 млрд до $42 млрд в год (против $23 млрд в 2021 г.). Чуть более трети инвестиций буд...