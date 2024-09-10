Соглашение между Россией и Узбекистаном увеличит объем железнодорожных перевозок
Соглашение о взаимодействии по вопросам реализации проекта ускоренных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс» из Узбекистана в Россию подписано правительствами двух стран.
Подписание состоялось в ходе пятого заседания совместной комиссии с участием глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте.
С российской стороны документ подписал министр экономического развития России Максим Решетников, с узбекистанской — министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.
Документом заложена межгосударственная правовая база для взаимодействия сторон по комплексной реализации проекта «Агроэкспресс». Он предполагает импорт узбекистанских товаров агропромышленного комплекса полносоставными контейнерными поездами, состоящими из универсальных и рефрижераторных контейнеров.
«Соглашение позволит заложить международную правовую основу для увеличения товарооборота между Россией и Узбекистаном путем обогащения российского рынка сельскохозяйственной продукцией узбекистанского происхождения», — отметил Максим Решетников.
В исполнении положений соглашения примут участие федеральные органы исполнительной власти России, а также государственные органы Узбекистана.
«Реализация соглашения позволит увеличить объем перевозок агропромышленной продукции железнодорожным транспортом с обеспечением надлежащего контроля», — заключил министр.