Светодиодные светильники ДКУ 1013 с КСС Д — новые артикулы мощностью 75, 120 и 200 Вт
10 сент. 2024, 14:30:13
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Линейка светодиодных консольных светильников ДКУ 1013 IEK расширилась моделями с мощностью 75, 120 и 200 Вт.
Все светильники серии обладают ударопрочным корпусом и стильным дизайном. Рассеиватель из закаленного стекла не теряет светопропускной способности в течение всего срока эксплуатации. Специальная форма корпуса исключает образование наледи на оптической части светильника.
Преимущества светодиодных светильников ДКУ 1013 с КСС Д
- Соответствие ГОСТ 60598-2-3-2012.
- Прочный литой алюминиевый корпус.
- Защита от вибрации снижает нагрузку на опору и исключает падение светильника от погодных условий.
- Рассеиватель из темперированного ударопрочного стекла безопасен в эксплуатации.
- Удлиненный сетевой провод облегчает монтаж.
Технические характеристики светодиодных светильников ДКУ 1013 с КСС Д
- Защита от микросекундных помех: 2 кВ.
- Эффективность: 100 лм/Вт.
- Цветовая температура 5000К.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP65.
- Срок службы: 30 000 часов.
- Гарантия: 2 года.
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