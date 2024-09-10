В Правительстве Карачаево-Черкесии обсудили подготовку электросетевого комплекса к зиме

В Доме Правительства Карачаево-Черкесии под председательством премьер-министра республики Мурата Аргунова прошло совещание по вопросу подготовки электросетевого и жилищно-коммунального комплексов региона к прохождению осенне-зимнего периода.

Представители профильных министерств и ведомств, ресурсоснабжающих организаций, Кавказского управления Ростехнадзора по КЧР, а также главы городов и районов отчитались о проделанной работе.



Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» представили первый заместитель директора – главный инженер Ренат Хачиров и заместитель директора – директор отделения «Энергосбыт» Ханафи Чотчаев.



В докладе Ренат Хачиров отметил, что на подготовку электросетевого комплекса к зиме в текущем году выделено 217,3 млн рублей, что на 9 % больше, чем в 2023 году.

«Все ремонтные работы на энергообъектах ведутся согласно утвержденному календарному плану. На данный момент их выполнение по уровню среднего значения составляет 100 %», – подчеркнул Ренат Хачиров.

Особое внимание уделено подготовке к осенне-зимнему максимуму нагрузок распределительных сетей, обеспечивающих электроснабжение популярных среди россиян курортов Теберда, Домбай и Архыз. Здесь в общей сложности построено 10 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, выполнены ремонт и техническое обслуживание около 170 км линий электропередачи 0,4/10 кВ и более 90 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроэнергией инфраструктурные объекты курортов.



Подводя итоги совещания, Председатель Правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов поручил завершить все намеченные мероприятия к 1 октября 2024 года.