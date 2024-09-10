В двух тоннелях на трассе А-148 в Сочи применили новый тип дорожной разметки

10 сент. 2024, 17:45:21
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
dorinfo.ru
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В Сочи (Краснодарский край) в двух тоннелях на федеральной трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта» нанесли новый тип дорожной разметки, которая позволяет водителям визуально контролировать расстояние до впереди движущегося автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

В тоннеле № 3 на участке трассы с 6-го по 7-й км и № 4 на отрезке с 7-го по 8-й км применена экспериментальная для Сочи дорожная разметка «Безопасная дистанция» (шевроны). Во время движения водитель должен видеть не менее двух «стрелок», которые позволяют соблюдать безопасную дистанцию. Такое решение на загруженной трассе позволит уменьшить риск возникновения ДТП.

Также в тоннелях нанесена сплошная разметка со структурной поверхностью для создания тактильных и шумовых эффектов при наезде на нее. По правилам дорожного движения пресечение сплошной линии запрещено. Обгон в тоннелях в России также запрещен. Однако разрешено опережение – маневр без перестроения из полосы в полосу. Такое решение связано с разницей коэффициента сцепления проезжей части с колесами в тоннеле и за его пределами.

Экспериментальную разметку впервые применили на федеральных дорогах на Кубани в марте. Шевроны нанесли на участке трассы А-146 «Краснодар – Верхнебаканский», и с марта по сентябрь на отрезке не зафиксировано ни одного ДТП.

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