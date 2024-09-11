Энергетики отремонтировали шесть подстанций в Талдомском городском округе

Специалисты «Мособлэнерго» за первое полугодие 2024 г. капитально отремонтировали шесть подстанций, расположенных в Талдомском городском округе. Мероприятия по замене оборудования и ремонту зданий электроустановок проводились в рамках производственной программы компании по капитальному ремонту сетей и оборудования. Также энергетики с начала текущего года отремонтировали в округе 5 км ЛЭП, провели работы по замене семи опор и установили 234 новых прибора учета.

Так, например, в июне работники компании повысили надежность электроснабжения более 50 частных домов д. Сорокино. Была произведена замена 2,7 км провода на воздушных линиях электропередачи 0,4 кВ. Для повышения надежности электроснабжения Парка культуры и отдыха «Солнечный берег», Дворца культуры «Прогресс» на улице Первомайской в р. п. Запрудня выполнена реконструкция оборудования подстанции ТП-342.

Также специалисты «Мособлэнерго» установили и произвели замену 234 приборов учёта электрической энергии у потребителей, проживающих в СНТ «Маяк» и СНТ «Рябинушка». Устанавливаемые интеллектуальные приборы учета электрической энергии самостоятельно транслируют данные о потреблении в режиме реального времени и избавляют потребителей от необходимости передавать показания счетчика «вручную».

Всего в 2024 году в Талдомском городском округе в рамках программы капитального ремонта запланировано отремонтировать 5,2 км воздушных сетей и оборудование семи трансформаторных подстанций. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.