Энергетики повысят надежность электроснабжения 60 потребителей мкр. Центральный в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» приступили к капитальному ремонту воздушной линии электропередачи в мкр. Центральный г. Воскресенска. Выполняемые работы направлены на повышение надежности электроснабжения более 60 частных домовладений на ул. Инны Гофф и Горького.

В рамках производственной программы энергетики запланировали ремонт ВЛ-0,4 кВ, по которой обеспечивается передача электроэнергии от трансформаторной подстанции ТП-62. Всего будет отремонтировано более 1 км ЛЭП, в ходе работ специалисты выполнят замену неизолированного провода на СИП (самонесущий изолированный провод), а также замену опор. Работы планируется завершить в октябре текущего года.

Всего по программе капремонта в 2024 году в г. о. Воскресенск специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют 4,5 км кабельных и воздушных линий электропередачи и электрооборудование четырех трансформаторных подстанций. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются летом. Работы проводятся силами филиалов, а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.