Максим Быстров: строителя генерации на Юге будет назначать государство

Конкурс на строительство новых мощностей генерации на Юге России провалился, государство вынуждено будет назначить строителя этой генерации. Об этом заявил председатель правления ассоциации «НП «Совет рынка» Максим Быстров, выступая на II ежегодной конференции «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии».



Конкурс на строительство мощностей на Юге не состоялся, потому что была подана одна ценовая заявка, не соответствующая требованиям распоряжения правительства РФ. Поэтому власти будут вынуждены назначать компании, которые займутся строительством необходимой генерации для покрытия пиков в энергосистеме юга страны. Хотя конкуренция, как правило, показывает лучшее результаты, чем административное решение, отметил Быстров.



А аналогичный конкурс, проведенный для Сибири, состоялся. В чем проблема такой разнонаправленной тенденции, когда в одном регионе приходится назначать, а в другом строить по итогам конкурса?



Проблема в том, что в идеале нужно проводить конкурентные отборы, опираясь на релевантные данные по долгосрочному спросу. И при этом иметь конкуренцию среди желающих строить и конкуренцию технологий, на которых это будет построено, то есть так называемый нейтральный технологический конкурс.

«Жизнь, к сожалению, такова, что мы постоянно упираемся в какие-то преграды. Технологически нейтральный конкурс, он, конечно, хороший, но у нас планирование шестилетнее. И сам принцип формирования планирования пока не дает возможности проводить нейтральные конкурсы, которые могли бы показать эффективность», - отметил Быстров.