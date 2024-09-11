На первом участке Троицкой линии метро уложили около 3,3 тысячи километров инженерных сетей

В их числе электрокабель, трубопровод, воздуховод, а также основное и вспомогательное инженерное оборудование.

Первый участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Тютчевской» оснастили самыми современными инженерными системами и оборудованием. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инженерные системы и современное оборудование обеспечивают безопасность пассажиров и обслуживающего персонала столичного метрополитена и функционирование четырех новых станций Троицкой линии. Общая длина уложенных сетей и коммуникаций на пусковом участке составляет около 3,3 тысячи километров. Это сопоставимо с расстоянием от Москвы до Новосибирска», — рассказал Владимир Ефимов.

Значительная часть этого объема приходится на электрокабель, общая протяженность которого составила более 3,1 тысячи километров. Кроме того, специалисты смонтировали около 94 километров трубопроводов, 22,5 километра воздуховодов, а также установили свыше 92 тысяч единиц основного и вспомогательного инженерного оборудования.

«Троицкая линия метро — один из крупнейших проектов, который мы реализуем сегодня. Ожидаем, что к 2029 году станциями первого участка линии будут ежедневно пользоваться около 100 тысяч москвичей. Продолжаем расширять рельсовый каркас столицы по поручению Сергея Собянина и делаем все, чтобы поездки пассажиров были комфортными и безопасными», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Инженерные сети не только поддерживают жизнедеятельность новых станционных комплексов, но и обеспечивают безопасность пассажиров, которые пользуются эскалаторами и лифтами в метро. Для маломобильных пассажиров на четырех станциях установлено 11 лифтов.

Наибольшее количество кабельных сетей и оборудования смонтировано на станции «Новаторская», добавил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Именно здесь новая ветка интегрируется в систему столичного метрополитена, есть пересадка на Большую кольцевую линию, а также создан соединительный с ней путь для оборота подвижного состава.

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до города Троицка. Ее длина составит более 43 километров. С 17 станциями линия станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самым большим за МКАД. Прогнозируемый пассажиропоток линии на вход после открытия составит более 300 тысяч человек в день.