ООО «Томсккабель» принял участие в совещании с представителями ПАО «Газпром»

Томскую область с рабочим визитом посетила делегация ПАО «Газпром» во главе с начальником управления Григорием Куропаткиным.

ООО «Томский кабельный завод» принял участие в совещании, которое проводилось в рамках визита в головном офисе ООО «Газпром трансгаз Томск». Участники обсудили возможности наращивания сотрудничества ПАО «Газпром» и предприятий Томской области в части импортозамещения и технологического развития.

ООО «Томсккабель» в лице заместителя генерального директора по развитию, Солдатенко Евгения Юрьевича, представил свою продукцию, в том числе собственную торговую марку – ТОФЛЕКС.

В результате визита ПАО «Газпром» в Томскую область подписана новая Дорожная карта по сотрудничеству, рассчитанная до 2027 года.