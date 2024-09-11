Первую очередь технопарка «ЗИЛ» запустили в Москве

В Москве открыли первую очередь технопарка «ЗИЛ». На торжественной церемонии присутствовал мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что масштабный проект разделили на три этапа.

Сергей Собянин: «Сегодня запускается первый этап, буквально в первом квартале следующего года будет реализован второй. Здесь, на этой площадке, будет создано около 10 тысяч высокотехнологичных [рабочих] мест».

Технопарк «ЗИЛ» начали создавать в 2019 году за счет инвесторов. В первую очередь вошел шестиэтажный корпус Б площадью 29,4 тысячи квадратных метров с лабораториями и административными помещениями. В нем смогут работать 2,6 тысячи человек. В рамках второй очереди возведут корпус А площадью 84,5 тысячи квадратных метров. Достроить его планируют в 2025 году. Помимо лабораторно-административных помещений, в корпусе разместят коворкинг, фитнес-центр с крытым и открытым бассейнами, конгрессно-выставочный комплекс и музей. В результате общая площадь технопарка «ЗИЛ» составит 114 тысяч квадратных метров.

В целом, по словам мэра, в столице активно развиваются инновационные технологии и производство. Речь идет о специальных зонах, промышленных кластерах и технопарках. Последних в Москве уже 47, в них работают порядка 80 тысяч человек.

Сергей Собянин: «Это малые и средние инновационные предприятия, которые составляют ядро инновационного развития Москвы и в значительной степени страны».

Глава города добавил, что вскоре в столице появится еще один технопарк, он станет самым большим в Москве. Его площадь составит порядка 200 тысяч квадратных метров.