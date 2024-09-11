Петербургская компания отремонтирует ледокол «Новороссийск»

Ремонт дизель-электрического ледокола проекта 21900М «Новороссийск» проведет петербургское ООО «Галеон» за 148,3 млн рублей. говорится в материалах на портале госзакупок. Заказчиком работ выступает Росморпорт.

Начальная цена контракта составляла 149 млн рублей, второй участник закупки - ООО «Союз-С» - предложило выполнить работы за полную стоимость. Итоговый протокол опубликован 11 сентября.

Дизель-электрический ледокол «Новороссийск» был построен в 2015 году на Выборгском судостроительном заводе, это пятое и последнее судно в серии ледколов проекта 21900M. Судно эксплуатируется Росморпортом.

Компания «Галеон» существует с 2016 года, специализируется на ремонте судов, выручка за прошлый год составила 425 млн рублей, чистая прибыль - почти 4 млн руб. «Союз-С» зарегистрирован в 2018 году также в Петербурге, при выручке в 237 млн за 2023 год чистая прибыль компании составила 40 млн рублей.

Это не первый конкурс Росморпорта на ремонт ледоколов. В июне петербургская компания «КИТ» выиграла тендер на ремонт ледокола «Адмирал Макаров», предложив выполнить работы за 202 млн рублей против начальной цены контракта в 270,5 млн рублей. «Адмирал Макаров» построен в Финляндии на верфи Wartsila в 1975 году.