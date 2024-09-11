Правительство утвердило постановление, формирующее институт системообразующих территориальных сетевых организаций

5 часов назад
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Источник:
Министерство энергетики Р...
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Правительством Российской Федерации подписано постановление, формирующее институт системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО), которые с 1 января 2025 года будут единым центром ответственности за обеспечение надежного электроснабжения в каждом регионе. 

1 сентября 2024 года исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации определены владельцы сетевой инфраструктуры, которые будут лишены статуса территориальных сетевых организаций с 1 января 2025 года. Их эксплуатацию будет осуществлять СТСО.

Постановление определяет требования к договорам об использовании объектов электросетевого хозяйства, которые должны быть заключены между СТСО и территориальными сетевыми организациями (ТСО).

Также документ определяет правила передачи в безвозмездное владение и пользование СТСО или ТСО объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. 

Кроме того, постановление закрепляет за региональными штабами полномочия по принятию решений о привлечении СТСО для ликвидации последствий аварий на объектах других сетевых организаций. Это особенно важно в случаях массовых аварий, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

Таким образом завершается формирование механизма консолидации сетевых активов, в результате которого предоставление услуг по передаче электроэнергии будет осуществляться компаниями, имеющими необходимое количество ресурсов, и ответственно подходящим к вопросу надежности энергоснабжения.

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