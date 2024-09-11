В Петербурге согласовали проект гостиницы на месте завода «Навигатор»

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал архитектурный облик гостиницы, которую построят на территории бывшего завода "Навигатор".

Об этом рассказало издание MR7.ru со ссылкой на документ ведомства. Проект создан архитектурной студией ООО "Интерколумниум" петербургского архитектора Евгения Подгорнова.

В июне Градостроительная комиссия одобрила строительство "Группой ЛСР" гостиницы на улице Красного Курсанта в Петроградском районе. На месте завода появится восьмиэтажная гостиница площадью 14,9 тыс. м2, а также бизнес-центр высотой 9 этажей. Классическую гостиницу планируют возвести в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”".

О своих планах на участок "Группа ЛСР" сообщила в феврале. До этого застройщик планировал возвести общежитие. Участок "Группа ЛСР" приобрела в 2020 году на торгах за 720 млн рублей. Ранее он принадлежал концерну "Алмаз-Антей".