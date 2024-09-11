Капремонт участка трассы Мухоршибирь – Кяхта в Бурятии опережает график

В Бичурском районе Республики Бурятия продолжается капитальный ремонт участка трассы «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» с 34-го по 51-й км. Работы ведут с опережением графика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства в среду, 11 сентября.

Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведут круглосуточно. В этом году подрядчик намерен сдать 7 км отремонтированного участка, вместо запланированных 3 км. В следующем году отрезок намерены ввести в эксплуатацию. Запланирован также ремонт моста, монтаж шести автобусных остановок и освещения.

На 5,4 км земляное полотно и основание уже готовы, в ближайшее время начнется укладка асфальта. На объекте продолжается планировка откосов, укрепление оголовков металлических гофрированных труб, а также ремонт переправы в Шибертуе.

Добавим, дорога «Мухоршибирь – Кяхта» связывает четыре района республики со столицей Бурятии – Улан-Удэ, а также ведет к местам туристического притяжения. К ремонту трассы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» приступили в 2020 году, и на данный момент к нормативам привели 34 км автодороги. Цена контракта – 1,2 млрд рублей.