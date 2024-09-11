Реконструкция участка автодороги «Умнас» в Якутии выполнена почти на 80%

В Республике Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается второй этап реконструкции на участке трассы «Умнас» с 11,8-го по 20-й км. В настоящий момент подрядчик выполняет установку барьерных ограждений и укладку дорожного покрытия на территории Якутска. Об этом сообщает Управление автодорог региона в своем официальном Telegram-канале.



Ввод четырехполосной магистрали в эксплуатацию запланирован на октябрь текущего года. Сейчас работы на объекте идут с опережением графика.

«Перед укладкой асфальтобетона специалисты выполнили работу по стабилизации грунта основания дороги по современной технологии с применением цементной смеси. В настоящее время техническая готовность составляет более 79,4 %», - говорится в сообщении.

Согласно проекту, на участке реконструкции предусмотрены тротуары с перильным ограждением, 12 автобусных остановок, 297 дорожных знаков, 11 сигнальных устройств, 577 опор освещения и 11 комплектов светофоров, а также звукопоглощающие экраны со стороны жилого сектора.

Ранее сообщалось, что всего в 2024 году в Якутии приведут к нормативу 38 км трассы «Умнас». Ремонт и реконструкция пройдут в Ленском, Олекминском и Хангаласском районах, а также на территории города Якутска.