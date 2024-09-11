«Россети Кубань» направили более 500 млн рублей на развитие электросетевой инфраструктуры славянского энергорайона

Специалисты Славянского филиала компании «Россети Кубань» в рамках реализации инвестиционной программы с начала 2024 года построили и реконструировали 224 энергообъекта распределительных сетей в трех районах Кубани. В развитие электросетевого комплекса в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края энергокомпания инвестировала более 500 млн рублей.

За восемь месяцев 2024 года в рамках подключения льготной категории заявителей энергетики Славянских электрических сетей установили 47 новых и реконструировали 59 действующих трансформаторных подстанций общей мощностью почти 29 МВА. Введенные в эксплуатацию энергообъекты позволили не только присоединить к электросетям новых потребителей, но и сформировать резерв мощности для будущих абонентов.

В рамках инвестиционной программы специалистами также введены в эксплуатацию более 86 км линий электропередачи на территории Славянского, Красноармейского и Темрюкского районов края.

Реализация мероприятий инвестиционной программы в Славянском филиале «Россети Кубань» направлена на обеспечение социально-экономического развития территорий присутствия, повышение надежности электроснабжения потребителей и создание необходимых условий для технологического присоединения к электрическим сетям.

Славянские электрические сети обеспечивают электроэнергией три муниципальные образования: Красноармейский, Славянский и Темрюкский районы Краснодарского края с общей численностью населения 350 тыс. человек. В зоне ответственности филиала 77 подстанций 35-220 кВ и 2 263 трансформаторных подстанций классом напряжения 6-10/0,4 кВ. Общая установленная мощность – 1 495 МВА.