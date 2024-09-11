«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения 30 тысяч жителей Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» подготовили оборудование подстанции 110/35/10 кВ «Учкекен» к прохождению зимнего пика нагрузки на сети.

Энергообъект обеспечивает электроэнергией село Учкекен и несколько близлежащих населенных пунктов Малокарачаевского района. От его стабильной работы зависит электроснабжение 30 тысяч человек и функционирование порядка 50 социально значимых учреждений. Кроме того, через подстанцию проходит высоковольтная транзитная линия электропередачи, связывающая энергосистемы Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

Энергетики выполнили на подстанции ремонт более 40 единиц основного оборудования: силового трансформатора, выключателей, разъединителей, трансформаторов тока, напряжения и других устройств.

Комплекс мероприятий реализован в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2024 год.