Фёдор Опадчий: «Наша задача – предлагать продуманные и обоснованные решения»

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Фёдор Опадчий во время рабочей встречи в ОДУ Центра с руководством Филиала и РДУ ОЭС Центра обозначил приоритетные направления деятельности.

Как отметил Председатель Правления АО «СО ЕЭС», перед Системным оператором сегодня стоят задачи по оптимизации развития Единой энергосистемы, и необходимо учитывать, что с прогнозируемым энергодефицитом невозможно справиться точечными решениями.

«Наша задача – это продуманно, последовательно, инженерно-обоснованно предлагать эффективные решения, которые мы готовы отстаивать. В условиях масштабных задач важна работа каждого члена команды, потому что энергосистема столкнулась с новыми вызовами, и вопросы надежного энергоснабжения стоят на первом месте», – сказал Глава Системного оператора Фёдор Опадчий.

Также Председатель Правления акцентировал внимание руководителей ОДУ Центра и региональных диспетчерских управлений операционной зоны на задачах, связанных с электроснабжением приграничных территорий.

Генеральный директор ОДУ Центра Владимир Литвинов подчеркнул, что в операционной зоне ОДУ Центра сформирован серьезный кадровый потенциал, построена эффективная система взаимодействия.

«Все лучшие наработки управления ОДУ Центра будут сохранены и усилены. Одна из основных задач – в полной мере отвечать всем текущим вызовам деятельности компании», – сказал генеральный директор ОДУ Центра Владимир Литвинов.

Федор Опадчий пожелал новому руководству ОДУ Центра слаженной командной работы и отметил заслуги предыдущего генерального директора Сергея Сюткина, который руководил Филиалом с 1997 и ушел на заслуженный отдых.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область. В электроэнергетический комплекс входят 144 электростанции мощностью 5 МВт и выше, 2 480 электрических подстанций 110–750 кВ и 3 635 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 89 088 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 49766,2 МВт (по данным на 01.08.2024). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 41,3 млн человек.