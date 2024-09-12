На энергоблоке №2 Ростовской АЭС с опережением срока на 10 суток завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации

11 сентября 2024 года энергоблок №2 Ростовской АЭС выведен на номинальный уровень мощности после завершения капитального планово-предупредительного ремонта (ППР), который стартовал 24 июля. Он завершился на 10 суток раньше установленного графиком срока, и уже 9 сентября энергоблок был включен в сеть.



За этот период специалисты выполнили целый ряд работ: капитальный ремонт реакторной установки (РУ) с полной выгрузкой топлива из активной зоны; ремонт основного оборудования РУ; капитальные ремонты цилиндра высокого давления турбоагрегата и генератора; ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности.



Также был выполнен большой объем работ по модернизации. В частности, были заменены армоканаты защитной оболочки, модернизированы системы турбины, оснащен системой контроля вибрации главный циркуляционный трубопровод.

«Обеспечение безопасной, надежной, эффективной и устойчивой работы атомных энергоблоков - приоритет для электроэнергетического дивизиона Росатома. Все запланированные работы, обеспечивающие поддержание стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированную безопасную выработку электроэнергии, выполнены в полном объеме. Благодаря применению инструментов Производственной системы Росатом, четкому планированию работ и тесному взаимодействию с подрядными организациями, которые были привлечены к ремонту, нам удалось сократить срок ППР на 10 суток. Это позволит выработать дополнительно более 240 млн кВтч электроэнергии для потребителей Юга России», - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

Ремонтная кампания текущего года на Ростовской АЭС продолжится. В октябре начнется ППР с мероприятиями по продлению срока эксплуатации энергоблока №1, который завершится уже в 2025 году.



В настоящее время энергоблоки №1, 2, 3, 4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.



Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти. В настоящее время электроэнергетика,в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке.



Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч.



Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.