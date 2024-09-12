Новосибирская область усиливает сотрудничество с предприятиями и вузами в сфере силовой электроники

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Группы компаний «Элемент» Илья Иванцов и ректор Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Анатолий Батаев поставили подписи под трёхсторонним соглашением в области силовой электроники. Предметом соглашения является сотрудничество сторон в сфере силовой электроники с целью социально-экономического развития Новосибирской области.

Стороны будут взаимодействовать в образовательной, научно-исследовательской, опытно-конструкторской, инновационной и технологической сферах, связанных с подготовкой специалистов и разработками в области силовой электроники (в том числе – разработка материалов и электронной компонентной базы (ЭКБ) электроники на основе кремния; технологий сборки силовых модулей; создания силовых блоков – преобразователей, зарядных станций и других устройств силовой электроники).

Приоритетом станет интеграция со стороны НГТУ НЭТИ научно-технического, инновационного, образовательного и инфраструктурного потенциалов, а со стороны Группы компаний «Элемент» – производственно-технологического потенциала для разработки и производства нового поколения силовой ЭКБ и аппаратуры. Интеграция будет осуществляться, в том числе путем создания совместного центра разработки по направлениям: силовая микроэлектроника на кремнии; сквозное проектирование силовой электронной аппаратуры для электродвижения и обеспечения электропитания; работа учебно-научного центра.

Ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев подчеркнул значимость объединения усилий индустриального лидера и новосибирского вуза – одного из ведущих российских центров развития силовой электроники:

«Совместная работа в рамках обозначенных соглашением направлений даст синергетический эффект развития в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли, наращивании научно-технического потенциала в области силовой электроники и, безусловно, укреплении научной инфраструктуры на базе вуза».

Также участники подписания посетили Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток», ознакомились с выставкой образцов выпускаемой и перспективной продукции, в том числе – с совместными разработками Института силовой электроники НГТУ НЭТИ и АО «НЗПП Восток».

Губернатор Андрей Травников подчеркнул:

«НГТУ НЭТИ в инициативном порядке, по сути дела, за свои средства, средства бюджета, создал производство, которое способно выпускать не только опытные образцы, но и мелкие серии».

Проректор по научной работе и инновациям НГТУ НЭТИ Артур Отто и заместитель директора Института силовой электроники НГТУ НЭТИ Максим Жарков представили гостям завода совместные с вузом разработки: экспериментальные образцы энергопреобразующей аппаратуры (ЭПА) мощностью 1000 Вт для космических аппаратов в различных коммутациях; образцы гибридных модулей ЭПА мощностью 1000 Вт для космических аппаратов; экспериментальный образец транзисторной силовой сборки мощностью 1000 Вт для космических аппаратов 2024 года; преобразователь частоты аварийный мощностью 30 кВт для самолётов Ту-214; гибридные модули блока регулирования напряжения для систем электроснабжения летательных аппаратов 2024 года.

НЗПП «Восток» специализируется на разработке и серийном производстве интегральных схем, операционных усилителей, полупроводниковых приборов, фотоприёмных устройств и датчиков, обеспечивая микроэлектронной продукцией все сферы промышленности. Завод производит более 500 типономиналов микросхем и свыше 700 типономиналов полупроводниковых приборов.

АО «НЗПП Восток» входит в Группу компаний «Элемент» (совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и АФК «Система»). ГК «Элемент» является одним из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидером в области микроэлектроники в России. В состав ГК «Элемент» входят более 30 компаний по разработке и производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция Группы компаний «Элемент» имеет широкое применение в различных отраслях экономики.

По материалам пресс-службы Губернатора Новосибирской области