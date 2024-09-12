Обновленная серия ELTROS OKLine получила сертификат соответствия

Как продлить срок службы электрического кабеля? Удлинители и преноски, шнуры от бытовой техники тоже нуждаются в бережном уходе и внимании. Представляем 10 советов по уходу за кабелем, которые помогут продлить срок его службы и избежать преждевременной замены. 1. Избегайте перегибов. Не сгибайте кабель под острыми углами, не мните его и не скручивайте сильно. Вместо этого используйте мягкие...