Обновленная серия ELTROS OKLine получила сертификат соответствия
12 сент. 2024, 16:30:16
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Компания «Элтрос» обновила серию огнестойких кабельных линий под торговой маркой ELTROS OKLine и получила сертификат соответствия, подтверждающий высокое качество и надежность продукции.
В состав обновленной серии ELTROS OKLine вошли огнестойкие кабели СПКБ Техно. В обновленное техническое решение вошли огнестойкие кабели для структурированных кабельных систем (СКС) марок Tech...
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ООО «Сарансккабель-Оптика» сертифицировало систему менеджмента качества
12 сент. 2024, 17:15:04
В период с 3 по 6 сентября 2024 года экспертами ОС СМК АНО «СЦ Связь-сертификат» в ООО «Сарансккабель-Оптика» проведен инспекционный контроль действующей на предприятии в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2020 системы менеджмента качества (СМК). В ходе инспекционного контроля были проверены службы управления качеством, коммерческого дире...
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ПО «ФОРЭНЕРГО» на Всероссийской Неделе Охраны Труда
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С 10 по 13 сентября в образовательном центре «СИРИУС» в Сочи проходит Всероссийская Неделя Охраны Труда (ВНОТ). Организаторами события являются Министерство труда и Министерство энергетики РФ. Под сводами образовательного центра собрались специалисты отделов производственной безопасности и охраны труда из разных отраслей промышленности России. Стенд с продукцией ПО «ФОРЭНЕГО&r...
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Режкабель расширяет возможности предприятия через экскурсии
12 сент. 2024, 11:45:00
Специалисты Режевского кабельного завода регулярно проводят увлекательные экскурсии, адаптируя программу под состав группы посетителей. Экскурсии для партнёров позволяют гостям познакомиться с производством и продукцией завода, а также установить деловые контакты. Знакомство студентов и школьников с предприятием даёт им возможность узнать о рабочих профессиях и развить интерес к науке и техни...
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ЧЭАЗ принял участие в акции «Начинай с карьерой»
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В Чебоксарском государственном университете (ЧГУ) прошла акция "Начни с карьерой", где студенты-первокурсники смогли встретиться с представителями ведущих предприятий города. В рамках мероприятия компании рассказали о своих карьерных возможностях, а студенты имели возможность задать вопросы и обсудить перспективы трудоустройства. Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ) также приня...
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«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»: как продлить срок службы электрического кабеля
12 сент. 2024, 10:30:00
Как продлить срок службы электрического кабеля? Удлинители и преноски, шнуры от бытовой техники тоже нуждаются в бережном уходе и внимании. Представляем 10 советов по уходу за кабелем, которые помогут продлить срок его службы и избежать преждевременной замены. 1. Избегайте перегибов. Не сгибайте кабель под острыми углами, не мните его и не скручивайте сильно. Вместо этого используйте мягкие...
РУСАЛ зарегистрировал четвертый климатический проект в национальном реестре
11 сент. 2024, 16:00:01
РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, зарегистрировал в российском реестре углеродных единиц (УЕ) новый технологический климатический проект. Он стал четвертым климатическим проектом РУСАЛа в национальном реестре. Проект РУСАЛа направлен на повышение энергоэффективности оборудования цеха фильтрации и прокаливания Богословского алюминиевого завода. Его цель - сокращение выбро...
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ООО «Томсккабель» принял участие в совещании с представителями ПАО «Газпром»
11 сент. 2024, 15:15:00
Томскую область с рабочим визитом посетила делегация ПАО «Газпром» во главе с начальником управления Григорием Куропаткиным. ООО «Томский кабельный завод» принял участие в совещании, которое проводилось в рамках визита в головном офисе ООО «Газпром трансгаз Томск». Участники обсудили возможности наращивания сотрудничества ПАО «Газпром» и предприят...
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Энерголидер
11 сент. 2024, 12:45:00
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Энерголидер, закупленной в апреле 2024 г. в розничном магазине электротехники Краснодара. Образец кабеля ВВГ Пнг(А)-LS 3*1,5 торговой марки Энерголидер был отобран для последующей отправки в аккредитованную лабораторию для проведения испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам проведенных испытаний...
РУСЭЛ и китайская Baiyun испытывают первые образцы выключателей
11 сент. 2024, 10:45:20
В городе Гуаньчжоу (КНР) представители холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) и компании Baiyun Electric подписали соглашение об организации совместной производственной площадки и R&D-центра оборудования низкого и среднего напряжения, подготовке технологической документации для последующей локализации технологии в России. «Первые образцы коммутационного оборудования,...
Группа «Терра-Ток» будет выпускать троллейный шинопровод
11 сент. 2024, 09:15:10
Группа «Терра-Ток» анонсировала планы по запуску новой линейки продукции – троллейный шинопровод для питания подъемных кранов, монорельсов и другого подвижного оборудования. Это позволит закрыть весь ассортиментный портфель компании по шинопроводу в классе до 1000 В. Группа «Терра-Ток» заявила о планах запустить в серийное производство троллейный шинопровод. Назна...
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Директор по маркетингу НПП «Гиперлайн» на конференции MARKETING DATA ANALYTICS 2024
10 сент. 2024, 16:15:08
Директор по маркетингу НПП "Гиперлайн" примет участие в конференции MARKETING DATA ANALYTICS 2024 в рамках IV Ежегодного Всероссийского форума по сбору и анализу данных в маркетинге. Тема его выступления – "Маркетинговые исследования B2B: какие инструменты использовать для получения качественной обратной связи". На примере собственного опыта, наш директор подел...
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетили зарубежные гости – делегация из Республики Беларусь
10 сент. 2024, 15:45:15
Представители Гомельского отделения Белорусской Торгово-промышленной палаты и предприятий ООО «ТМ Белар» (г. Гомель) и ОАО «Интеграл» (г. Минск) прошлись по цехам Завода. Они осмотрели линии по производству кабельно-проводниковой продукции, ознакомились с полным производственным циклом — от этапа производства медной катанки до производства кабеля. После насыщенной...
Светодиодные светильники ДКУ 1013 с КСС Д — новые артикулы мощностью 75, 120 и 200 Вт
10 сент. 2024, 14:30:13
Линейка светодиодных консольных светильников ДКУ 1013 IEK расширилась моделями с мощностью 75, 120 и 200 Вт. Все светильники серии обладают ударопрочным корпусом и стильным дизайном. Рассеиватель из закаленного стекла не теряет светопропускной способности в течение всего срока эксплуатации. Специальная форма корпуса исключает образование наледи на оп...
Компания:
Проект от Испытательного центра «Москабельмет»: уже 10 серий
10 сент. 2024, 09:30:14
Заглянуть в сердце Испытательного центра «Москабельмет»: уникальный видеопроект позволяет посмотреть, как кабельно-проводниковая продукция предприятия тестируется на соответствие высоким требованиям. Вышло уже 10 эпизодов о различных методах тестирования, включая воздействие пламени и экстремальных температур. На страже качества В «Москабельмет» работает собственный...
Делегация ЗЭТО посетила форум стран БРИКС в Москве
09 сент. 2024, 17:14:46
Целью посещения форума представителями ЗАО «ЗЭТО» стало развитие экспортных связей и налаживание международного сотрудничества. Представители завода электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» приняли участие в работе Международного муниципального форума стран БРИКС, который прошёл в Москве с 27 по 29 августа. Мероприятие собрало более 6 тысяч участников, среди которых б...
НПП «Гиперлайн» представляет новый каталог КНС
09 сент. 2024, 13:45:18
Обновлённый каталог кабеленесущих систем (КНС) от НПП «Гиперлайн» уже доступен для вашего ознакомления. В каталоге представлена полная линейка решений, сопровождаемых детализированными техническими характеристиками и описанием ключевых преимуществ. Каталог разработан с учётом потребностей бизнеса партнеров НПП «Гиперлайн», и его цель — помочь быстрее и эффекти...
Обновление каталога системы молниезащиты от бренда EKF
09 сент. 2024, 13:15:22
Вышел обновленный каталог по системе молниезащиты и заземления (СМЗ) «Купол» от бренда EKF. В новой версии каталога представлена более подробная информация по каждому артикулу СМЗ, чертежи, все технические характеристики, примеры расчета и подбора молниеприемных мачт, решения по изолированной молниезащите, электролитическому заземлению, широкий ассортимент комплектов заземления, уст...
Компания:
Новинка для ваших проектов: изоляторы шинные плоские OptiIsol ИШП
09 сент. 2024, 12:15:03
КЭАЗ продолжает радовать новинками ассортимента! Представляем новые шинные плоские изоляторы серии OptiIsol собственного производства, которые являются важным элементом в электрических системах и распределительных устройствах. OptiIsol ИШП используют для установки, фиксации и изоляции плоских медных и алюминиевых токоведущих шин в электрических шкафах, щитах и других электротехнических установк...
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - за добросовестный бизнес
09 сент. 2024, 11:45:01
В России начался эксперимент по госконтролю обязательных требований к производству и обращению кабельной продукции (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202408290016). Он также затронет и строительные материалы. В рамках эксперимента не вводятся новые обязательные требования – они уже содержатся в соответствующих технических регламентах и документах по стандартизации. Проводить ко...
Большой путь АО «МКФ»: отмечаем юбилей завода
09 сент. 2024, 10:15:04
9 сентября 1999 года было основано предприятие «МКФ», которое быстро заняло лидерские позиции на рынке волоконно-оптического кабеля. Сегодня день рождение празднует АО «МКФ». Одному из первых в России предприятий по производству волоконно-оптического кабеля, входящему в Группы компаний «Москабельмет», исполнилось 25 лет. Рассказываем о главных дости...