Обход пяти населенных пунктов в Башкортостане готов на 75%

Специалисты закончили устройство земляного полотна на всех 65 км трассы и теперь завершают укладку щебеночно-песчаного слоя, укрепленного цементом. Он создаст жесткое основание для слоев асфальтобетона, позволив избежать просадок при движении транспорта. На подготовленных участках уже уложено два слоя асфальтобетона из трех, предусмотренных проектом. Их протяженность составляет 60 км. Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен на 28 км ‒ это 43% от общей протяженности участка.

Вместе с тем в составе обхода будут функционировать 22 искусственных сооружения: три путепровода на пересечении с региональными дорогами, два моста и 17 путепроводов мостового и туннельного типа для проезда сельскохозяйственной техники. Их общая готовность составляет 84%.

Также завершаются работы по монтажу искусственного освещения. На 57 км оно уже готово для подключения к сети. Участок будет полностью освещен, работы планируют закончить в октябре.

Для безопасности дорожного движения на обходе устроят 216 км барьерного ограждения и 23 км бордюров, установят 923 дорожных знака. На новой трассе будет работать автоматизированная система управления дорожным движением, которая проинформирует его участников о ситуации на дороге в режиме реального времени.

Для водителей будут построены многофункциональные зоны на 1196-м и 1230-м км по обе стороны дороги. В их составе будут многотопливные АЗС, кафе, станции зарядки автомобилей, парковки, площадки для отдыха.

Обход пяти населенных пунктов в Башкортостане строится по поручению Президента РФ о создании скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. Движение по обходу планируется открыть в ноябре этого года.