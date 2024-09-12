ПО «ФОРЭНЕРГО» на Всероссийской Неделе Охраны Труда

С 10 по 13 сентября в образовательном центре «СИРИУС» в Сочи проходит Всероссийская Неделя Охраны Труда (ВНОТ). Организаторами события являются Министерство труда и Министерство энергетики РФ. Под сводами образовательного центра собрались специалисты отделов производственной безопасности и охраны труда из разных отраслей промышленности России.

Стенд с продукцией ПО «ФОРЭНЕГО» заинтересовал специалистов компаний «Железные дороги Армении», ФСК ЕС МЭС Северо-запада, ПАО «Россети МЭС Востока», «НОРНИКЕЛЬ», ПАО «Квадра» «Липецкая генерация», «Луганская ТЭС» и других.

Холдингом на выставке ВНОТ представлена продукция ведущих предприятий «ФОРЭНЕРГО»: АО «ЮМЭК», ООО «МЗВА-ЧЭМЗ», АО «ЭНЕРГИЯ +21», ООО «ИНСТА» и ООО «ВОЛЬТА». Это стеклянные и полимерные изоляторы, линейная арматура для ВЛ, птицезащитные устройства и многое другое.