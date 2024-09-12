Прогноз энергодефицита в новой Схеме и программе развития теперь учитывает данные об аварийности на энергообъектах

Об этом глава Системного оператора ЕЭС заявил в Москве на II ежегодной конференции «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии», организованной Ассоциацией «НП Сообщество потребителей энергии».

Фёдор Опадчий принял участие в дискуссии в рамках пленарной сессии «Форсайт «Заглянуть за горизонт»: какие источники и механизмы необходимы для инвестиций?»

Прогноз Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы, разработанный Системным оператором, в настоящее время находится на стадии общественного обсуждения.

«При определении территорий технологически необходимой генерации в СиПР мы предложили учитывать данные об аварийном ограничении мощности по итогам прошлых периодов. Ситуация с аварийными остановами и невключением из резерва в жару на Юге летом этого года ясно показала, что мы не можем этого не учитывать. Это не значит, что все объёмы аварийных ограничений должны быть обязательно покрыты новой генерацией, это могут быть, например, и обязательства генераторов по снижению аварийности, но так или иначе эти объёмы генерации потребителям нужны», – подчеркнул глава Системного оператора.

Фёдор Опадчий сделал обзор основных источников роста потребления в трех ключевых точках роста. В Сибири таким фактором является увеличение потребления дата-центрами, включая майнинг криптовалют, также на рост потребления в регионе влияет рост электроотопления и набор нагрузки крупными промышленными потребителями. На Юге страны рост обеспечивается в основном за счёт населения и мелкомоторной нагрузки, в том числе под воздействием температурного фактора и вследствие увеличения туристического потока и связанной с этим экономической активности в регионе. На Дальнем Востоке рост энергопотребления во многом обусловлен крупными экономическим проектами государственного уровня.

Вместе с тем, долгосрочный прогноз энергопотребления, рассчитанный Системным оператором при разработке проекта Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, Фёдор Опадчий назвал консервативным.

«До 2030 года прогноз роста потребления электроэнергии в России оцениваем на уровне 2,1% ежегодно, затем – на уровне 1,3%. Если посмотреть на соседние страны и на мир в целом, то это достаточно консервативный прогноз потребления электроэнергии. Под этот прогноз мы рассчитываем структуру генерации с учётом сегодняшнего понимания капитальных затрат, динамики цен на топливо, наличия площадок для строительства», – пояснил Фёдор Опадчий.

Конференция Сообщества потребителей энергии уже второй раз собирает вместе представителей отраслевого электроэнергетического сообщества, включая руководителей профильных органов власти, регуляторов, отраслевых ассоциаций, энергокомпаний и компаний – крупных потребителей энергии.