Режкабель расширяет возможности предприятия через экскурсии

Специалисты Режевского кабельного завода регулярно проводят увлекательные экскурсии, адаптируя программу под состав группы посетителей. Экскурсии для партнёров позволяют гостям познакомиться с производством и продукцией завода, а также установить деловые контакты. Знакомство студентов и школьников с предприятием даёт им возможность узнать о рабочих профессиях и развить интерес к науке и технике.

Особенно интересными и подробными экскурсии становятся, когда проводятся для сотрудников предприятия. В этом году было организовано несколько таких мероприятий для специалистов из разных отделов. Заместитель начальника ОАУП по планированию и сопровождению информационной системы, Бухбиндер Нина, представила коллегам последние технологические изменения на предприятии, которые оптимизируют и совершенствуют процесс выпуска кабельной продукции.