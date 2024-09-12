Режкабель расширяет возможности предприятия через экскурсии
Специалисты Режевского кабельного завода регулярно проводят увлекательные экскурсии, адаптируя программу под состав группы посетителей. Экскурсии для партнёров позволяют гостям познакомиться с производством и продукцией завода, а также установить деловые контакты. Знакомство студентов и школьников с предприятием даёт им возможность узнать о рабочих профессиях и развить интерес к науке и технике.
Особенно интересными и подробными экскурсии становятся, когда проводятся для сотрудников предприятия. В этом году было организовано несколько таких мероприятий для специалистов из разных отделов. Заместитель начальника ОАУП по планированию и сопровождению информационной системы, Бухбиндер Нина, представила коллегам последние технологические изменения на предприятии, которые оптимизируют и совершенствуют процесс выпуска кабельной продукции.
«Вне зависимости от целевой аудитории, экскурсии, проводимые на заводе, представляют собой важный элемент коммуникационной политики. Они помогают повышать квалификацию сотрудников, продвигать продукцию, формировать положительный имидж компании, а также обмениваться опытом и знаниями. Несомненно, всё это повышает эффективность работы и расширяет возможности предприятия» — отметила Нина Бухбиндер.