В 2024 году в Хабаровском крае досрочно отремонтируют 30 км трассы А-376

21 минуту назад
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Источник:
Росавтодор
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На подъезде к Комсомольску-на-Амуре продолжается ремонт участка с 50-го по 139-й км федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре, начатый в текущем году.

Сегодня на объекте общей протяженностью 89 км ведутся работы по фрезерованию изношенного покрытия и укладке асфальта. Для того чтобы увеличить прочность дороги, устранение неровностей выполняют с применением технологии холодной регенерации. Она заключается в укреплении основания комплексным вяжущим.

«Согласно заключенному государственному контракту, ремонт рассчитан на три года. Однако благодаря хорошим темпам, уже в текущем дорожно-строительном сезоне планируем завершить работы на первых 30 км – на участке с 50-го по 80-й км. В настоящее время на данном отрезке пути уложено около 20 км нового асфальтобетонного покрытия», – подчеркнул директор подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Оставшиеся 59 км, согласно заданию, планируется привести в нормативное состояние в 2026 году. После ввода в эксплуатацию данный отрезок пути будет соответствовать параметрам третьей технической категории дороги с новым асфальтобетонным покрытием и двумя полосами движения.

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