В Кузбассе возведут тяговую подстанцию Тырган для Западно-Сибирской железной дороги
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство тяговой подстанции Тырган в Кемеровской области.
По итогам экспертизы выдано положительное заключение.
Объект возведут на 12 км перегона Тырган – Углерод Западно-Сибирской железной дороги. Участок расположен в пределах поселка Трудармейский, Прокопьевского округа.
«В Кузбассе уникальное сочетание технологий, созданной инфраструктуры и природных условий. Это позволяет улучшать сельское хозяйство, а также создавать благоприятные условия для туризма и промышленности. Но не стоит забывать и про развитие транспортной инфраструктуры. С открытием тяговой подстанции Тырган улучшится обеспечение электроснабжения грузовых и пассажирских поездов, а также других железнодорожных объектов. Нет никаких сомнений, что это положительно скажется на развитии региона», – сказал представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Роман Рассказов.
В рамках проекта на участке также появятся:
- – железобетонное ограждение по периметру тяговой подстанции;
- – автомобильные проезды и площадки;
- – подъездная автомобильная дорога;
- – сети инженерно-технического обеспечения.
- После окончания работ территорию благоустроят.
Застройщик – ОАО «РЖД». Проектировщик – АО «Росжелдорпроект».