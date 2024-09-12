В Кузбассе возведут тяговую подстанцию Тырган для Западно-Сибирской железной дороги

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство тяговой подстанции Тырган в Кемеровской области.

По итогам экспертизы выдано положительное заключение.

Объект возведут на 12 км перегона Тырган – Углерод Западно-Сибирской железной дороги. Участок расположен в пределах поселка Трудармейский, Прокопьевского округа.

«В Кузбассе уникальное сочетание технологий, созданной инфраструктуры и природных условий. Это позволяет улучшать сельское хозяйство, а также создавать благоприятные условия для туризма и промышленности. Но не стоит забывать и про развитие транспортной инфраструктуры. С открытием тяговой подстанции Тырган улучшится обеспечение электроснабжения грузовых и пассажирских поездов, а также других железнодорожных объектов. Нет никаких сомнений, что это положительно скажется на развитии региона», – сказал представитель Главгосэкспертизы, главный эксперт проекта Роман Рассказов.