Правительство выделило средства на поддержку льготного кредитования инвесторов свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе

На субсидирование ранее выданных льготных кредитов для участников свободной экономической зоны на территории Крыма и Севастополя будет выделено более 400 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Программа льготного кредитования направлена на повышение инвестиционной привлекательности региона, увеличение притока капитальных вложений в его экономику, создание новых рабочих мест и современной инфраструктуры.

Льготные кредиты доступны резидентам свободной экономической зоны, работающим в приоритетных для Крыма и Севастополя направлениях. Их деятельность, в частности, может быть связана с растениеводством и животноводством, производством пищевых продуктов, одежды, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, стекла, компьютеров, транспортных средств, электронных и оптических изделий.

Свободная экономическая зона действует на территории Республики Крым и города Севастополя с 2015 года. Для её резидентов установлены пониженные ставки по налогу на прибыль, а также пониженные тарифы страховых взносов.