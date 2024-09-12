Проекты создания электростанций на юге России разработали четыре компании

Четыре энергокомпании разработали предложения по созданию генерации на юге России, где летом были перебои с электричеством на фоне аномальной жары. Застройщика определит правкомиссия после несостоявшегося конкурса по его выбору.

Вопрос определения компаний, ответственных за строительство новых энергомощностей на юге России, будет вынесен на заседание правительственной комиссии под председательством вице-премьера Александра Новака, сообщил журналистам глава департамента Минэнерго Андрей Максимов в кулуарах конференции «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии». Как уточнили РБК в секретариате Новака, дата заседания правкомиссии пока не назначена.

Предложения по созданию новой генерации уже разработали четыре энергокомпании. Наиболее проработанные варианты представили «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), ЛУКОЙЛ, «Интер РАО» и «Технопромэкспорт» (структура «Ростеха»), сообщил журналистам председатель наблюдательного совета НП «Совет рынка» (регулятора энергорынков), экс-замминистра энергетики Павел Сниккарс. «По этим четырем компаниям сформулированы предложения и направлены [в правительство]», — сказал он.

В июле из-за аномальной жары на юге России резко возрос спрос на электроэнергию, который повлек за собой аварии и перегрузку энергетической инфраструктуры. Из-за этого вновь стал актуальным вопрос о дефиците мощностей генерации в регионе, который не первый год является одним из лидеров по росту энергопотребления наряду с Дальним Востоком и Сибирью. По оценкам «Системного оператора» (СО, диспетчер энергосистемы), в Крыму и на Кубани необходимо в ближайшие пять лет построить до 1,3 ГВт новой генерации.

Очередной конкурс на строительство новой генерации в пределах Объединенной энергосистемы (ОЭС) юга прошел в середине августа, однако на него была подана лишь одна заявка, которая не соответствовала требованиям, сообщал «Системный оператор». Поэтому проекты не были отобраны. По данным «Коммерсанта», заявка поступила от ГЭХа, однако CAPEX (капитальные расходы) в ней превышал предельный уровень. Минэнерго позднее подтвердило, что конкурсный отбор не состоялся из-за превышения предельной стоимости проектов в заявках.

«На правкомиссии будут обсуждаться итоги предыдущего конкурса и дальнейшие шаги. Один из вариантов — назначение ответственных компаний <...> Правительственная комиссия выслушает предложения компаний, глубину проработки проектов и примет решение», — сказал Максимов. По его словам, на этой комиссии будут определены сроки строительства генерации.

Сниккарс рассказал, что «подписал доклад, еще будучи в должности (замминистра энергетики, ушел из Минэнерго 4 сентября. — РБК), о том, что мы предложили правительству назначить [застройщика] по механизму, подобному Новоленской ТЭС». В 2022 году на конкурс по выбору проекта генерации (КОМ НГО) не было подано заявок, поэтому правительство определило «Интер РАО» застройщиком ТЭС в Якутии.

Он добавил, что для юга России могут быть выбраны варианты сразу нескольких компаний, а также не исключил опции с достройкой новых блоков на уже существующих мощностях. По его словам, технические требования определит правительство, как было в случае строительства Новоленской ТЭС.

Минэнерго ранее сообщало, что изучает возможность определения генерирующих компаний, ответственных за строительство. Ранее генераторы электроэнергии неоднократно заявляли о серьезном росте стоимости энергомашиностроительного оборудования и строительно-монтажных работ, кроме того, упоминались ограничения по поставкам газа в необходимом для генерирующих объектов объеме, напомнили в ведомстве.