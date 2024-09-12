«Росатом» построит малую гидроэлектростанцию в Кыргызской Республике

12 сентября в рамках VI Кыргызско-российского экономического форума АО «Росатом Сервис» (предприятие Электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом»), Российско-кыргызский фонд развития (институт развития, учрежденный правительствами двух стран) и ООО «Альфа Ойл» (компания-лидер по реализации горюче-смазочных материалов и других нефтепродуктов на рынке Кыргызской Республики) заключили соглашение о проработке и реализации инвестиционного проекта по строительству малой гидроэлектростанции (ГЭС) «Чандалаш» в Джалал-Абадской области установленной мощностью до 30 МВт.

Срок реализации проекта составит 3 года. Наравне с выработкой «зеленой» энергии строительство объекта предполагает создание инфраструктуры для развития промышленности, новых рабочих мест, улучшение уровня жизни региона.

«Мы начинаем строительство важного социально-экономического объекта при поддержке министерства энергетики Кыргызской Республики. ГЭС «Чандалаш» окажет положительное влияние на благополучие местных жителей и развитие промышленности страны. Реализация проекта будет сопровождаться применением передовых технологий «Росатома», гарантируя высочайшие стандарты строительства гидроэлектростанции», – прокомментировал заместитель генерального директора по управлению проектами АО «Росатом Сервис» Владимир Бредов.

АО «Росатом Сервис» как EPC-подрядчик осуществляет управление проектом, разработку проектно-сметной и рабочей документации поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также рассматривает возможность инвестирования в проект. Предполагается, что в проекте будут максимально задействованы местные подрядные организации и предприятия. Российско-кыргызский фонд развития и ООО «Альфа Ойл» намерены обеспечить финансирование проекта, а также необходимое взаимодействие с местными органами государственной власти.

Ядром Электроэнергетического дивизиона госкорпорации «Росатом» является АО «Концерн Росэнергоатом» – крупнейшая генерирующая компания страны и лидер в производстве зеленой электроэнергии. В состав концерна «Росэнергоатом» на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 36 энергоблоков (включая плавучий энергоблок (ПЭБ) ПАТЭС в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 28,5 ГВт. Доля атомной генерации на сегодняшний день составляет около 20 % от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в РФ горит от энергии, выработанной атомными станциями.

АО «Росатом Сервис» входит в Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом». Компания оказывает сервисные услуги энергетическим объектам в различных отраслях энергетики. Компания присутствует практически во всех странах с действующими АЭС с ВВЭР за рубежом. География проектов АО «Росатом Сервис» охватывает более 15 стран по всему миру: от Европы до Азии. Референции АО «Росатом Сервис» включают комплексные проекты по продлению срока эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, поставке оборудования и ЗИП, ядерной инфраструктуре, консультационные услуги и обучение. С 2022 года компания активно развивает направления возобновляемой энергетики – малую гидроэнергетику, биогазовые реакторы, свалочный газ. В качестве приоритетной реализуется модель BOOТ (строим-владеем-эксплуатируем-продаём). Референции АО «Росатом Сервис» в секторе ВИЭ включают проектирование каскада гидроэлектростанций в Болгарии, ГЭС для изолированного энергопотребителя в Кыргызстане и поставку оборудования для Сегозерской ГЭС в Карелии. В ближайшей перспективе компания также планирует занять позицию ключевого участника бизнеса в строительстве биореакторов большой мощности, реализуя стратегию развития госкорпорации «Росатом» с использованием «зеленой энергии». В рамках направления Робототехника компания предлагает услуги по конструированию и изготовлению роботизированных комплексов и иного нестандартного оборудования для предприятий атомной отрасли и за ее пределами.