«Росатом» приступил к реализации своего первого зарубежного ветроэнергетического проекта

12 сент. 2024, 17:45:04
293
Время чтения ≈ 8 минут
Источник:
atommedia.online
Авторы и источники / Правообладателям

В районе села Кок Мойнок-Первое Иссык-Кульской области Кыргызской Республики состоялась торжественная церемония по закладке капсулы под строительство ветропарка госкорпорации «Росатом».

В настоящее время на площадке проводятся ветроизмерения. Начало строительства ветропарка запланировано на 2025 год. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в конце 2026 года.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич, выступая с высокой трибуны ООН на саммите лидеров по вопросам изменения климата, возобновляемых источников энергии, сокращения выбросов парниковых газов, по зеленой экономике выдвинул серьезные инициативы. Тогда многим это казалось мечтой, неподкрепленной необходимыми ресурсами. Однако, вопреки всем скептикам сегодня мы на практике начали реализовать эти инициативы. Таким образом, мы приступили к реализации одной из задач Организации Объединенных Наций по достижению целей в области устойчивого развития. Хотя Кыргызская Республика входит в число регионов с наибольшим потенциалом возобновляемых источников энергии, мы не использовали в своем потреблении энергию ветра, солнечную энергию и энергию биогазовых технологий. У нас более 300 солнечных дней в году, а сила здешнего ветра отражена в народных легендах. Сейчас мы с вами являемся свидетелями начала строительства ветряной электростанции мощностью 100 мегаватт в селе Кок-Мойнок на берегу озера Иссык-Куль», – сказал в своей речи Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук отметил, что закладка капсулы под будущий ветропарк – это еще один шаг в создании новой чистой энергетики Кыргызской Республики. Проект стал возможным благодаря совместной работе России и Кыргызстана. Строительство ветряной электростанции и использование чистой ветряной энергии позволит снизить зависимость от невозобновляемых источников энергии, создаст лучшие конкурентные условия, в том числе, и для конкуренции на мировых рынках. Он выразил уверенность, что создание новых энергетических мощностей поможет дальнейшему социально-экономическому развитию Иссык-Кульской области и Республики в целом.

«Сегодня на этой площадке мы закладываем не просто капсулу под строительство первого ветропарка, а фундамент нашего тесного сотрудничества с Кыргызской Республикой. Я благодарен руководству Кыргызстана и Министерству энергетики Республики за оказанную поддержку на уже пройденных этапах реализации проекта и уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться», – подчеркнул генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Ветроэнергетический дивизион «Росатома» был основан в сентябре 2017 года. В контуре компании сосредоточено управление ключевыми компетенциями в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день введено в эксплуатацию свыше 1 ГВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года «Росатом» введет в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Россия активно развивает сотрудничество с дружественными государствами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!
Соглашение между Россией и Узбекистаном увеличит объем железнодорожных перевозок
10 сент. 2024, 13:30:13
Соглашение о взаимодействии по вопросам реализации проекта ускоренных железнодорожных перевозок «Агроэкспресс» из Узбекистана в Россию подписано правительствами двух стран. Подписание состоялось в ходе пятого заседания совместной комиссии с участием глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. С российской стороны документ подпис...
Государственная электросетевая корпорация Китая завершила строительство UHVDC ЛЭП Belo Monte в Бразилии
09 сент. 2024, 16:30:01
Китайская корпорация SGCC объявила о завершении проекта Belo Monte по строительству UHVDC ЛЭП ±800 кВ в Бразилии. Финансирование осуществлялось в рамках инициативы «Один пояс – один путь», которая официально представлена КНР еще в 2013 г. как комплекс мер для развития высокотехнологичного национального производства, сокращения технологического разрыва между китайскими пров...
Китайская компания построит завод по производству медных кабелей в Узбекистане
09 сент. 2024, 11:15:04
Китайская компания Xinjiang Bai Yi Da Construction Investment Co., Ltd. планирует построить завод по производству медных кабелей в Ферганской области Узбекистана. Глава Ферганской области Хайрулло Бозоров встретился с представителями китайской компании Xinjiang Bai Yi Da Construction Investment Co., Ltd. В ходе встречи обсуждались организационные вопросы, касающиеся строительства завода по п...
В Австрии началась реализация проекта по строительству энергокольца 220 кВ
06 сент. 2024, 13:15:00
Австрийские компании Austrian Power Grid, Netz Oberösterreich и LINZ NETZ, ответственные за проект строительства энергокольца 220 кВ (Sichere Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich, SSZO) в федеральной земле Верхняя Австрия, получили от Федерального административного суда положительное решение по ОВОС, что дает возможность завершить подготовительные работы по проекту и приступить к е...
Сергей Цивилев подписал ряд межправсоглашений о сотрудничестве в энергетической сфере между Россией и Монголией
04 сент. 2024, 09:30:12
Сергей Цивилев подписал три межправсоглашения о сотрудничестве между Россией и Монголией по линии ТЭК в рамках рабочего визита в Республику Монголию.  В частности, Министр подписал соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии о разработке базового проекта реконструкции тепловой электростанции ТЭЦ-3 в городе Улан-Баторе на территории Монголии. Сергей Цив...
Строители АЭС «Аккую» (Турция) завершили бетонирование фундамента турбоагрегата блока № 3
03 сент. 2024, 17:15:15
Российские и турецкие строители АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) завершили бетонирование фундамента турбоагрегата третьего энергоблока. Массивный фундамент способен выдерживать и равномерно распределять большие нагрузки, возникающие в процессе работы турбины. Для возведения этой уникальной конструкции сооружен пространственный арматурный каркас...
Отраслевой регулятор Великобритании одобрил начало работ по строительству подводного соединения постоянного тока между Йоркширом и Шотландией
03 сент. 2024, 16:45:12
Британский регулятор Ofgem согласовал итоговые затраты по проекту Eastern Green Link 2 (EGL2) – подводного HVDC соединения ±525 кВ пропускной способностью 2 ГВт и протяженностью ≈500 км между Питерхедом на северо-востоке Шотландии и Драксом на восточном побережье Англии, – что позволяет приступить к строительным работам до конца текущего года. Бóльшая часть соеди...
На энергоблоке №8 АЭС «Тяньвань» (Китай) в проектное положение установлен корпус реактора
03 сент. 2024, 15:30:15
На энергоблоке № 8 АЭС «Тяньвань» в Китае, сооружаемом при участии Инжинирингового дивизиона «Росатома», в проектное положение установлен корпус реактора, произведенный российскими специалистами. Представители дивизиона обеспечили техническую поддержку при проведении технологической операции, шеф-надзор осуществляли специалисты ОКБ «Гидропресс» (входит в Машинос...
Nexans пригрозила отказом от прокладки электрокабеля между Грецией и Кипром
30 авг. 2024, 13:00:19
Производитель кабельно-проводниковой продукции Nexans пригрозил отказом от изготовления подводного электрокабеля и его прокладки для соединения энергосистем Греции и Кипра (Great Sea Interconnector, GSI), если не будут урегулированы спорные вопросы между греческой и кипрской сторонами. Об этом сообщает информационный портал capital.gr. По его информации, свой ультиматум компания Nexans, пр...
Украинская компания «Энергоатом» планирует достроить замороженную при СССР Чигиринскую АЭС
28 авг. 2024, 16:45:17
краинская компания "Энергоатом" намерена достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области, строительство которой заморозили в 1989 году из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщили в Telegram-канале компании, в рамках реализации проекта там собираются возвести четыре энергоблока по американской технологии. "Энергоатом" готовится к реализации проекта по строитель...
Казахстан и Россия построят два энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2
27 авг. 2024, 17:15:00
Казахстан и Россия построят два энергоблока на Экибастузской ГРЭС-2, сообщили в "Самрук-Казына". В рамках инвестиционного проекта "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков №№3,4" подписали ЕРС-контракт* российско-казахстанским Консорциумом. Он предусматривает проектирование, поставку оборудования и строительство "под ключ" энерго...
АЭС создаст 8 тысяч рабочих мест – Минэнерго РК
27 авг. 2024, 12:00:12
Строительство АЭС является единственно верным решением для энергонезависимости Казахстана. Об этом на заседании Правительства РК заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform. - Строительство АЭС является единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости, - заявил Саткалиев. По словам министра, на сег...
Накопители стали вторым по значимости драйвером развития электроэнергетики в США
23 авг. 2024, 18:00:04
Ввод новых мощностей в электроэнергетике США в первом полугодии 2024 г. достиг 20,2 гигаватта (ГВт), превысив показатель первой половины прошлого года чуть более чем на 20% (на 3,6 ГВт). Установленная мощность ветровых и солнечных генераторов увеличилась на 12 ГВт и 2,5 ГВт соответственно, а накопителей энергии – на 4,2 ГВт, согласно данным Управления энергетической информации (EIA). Тем сам...
На блоке № 1 АЭС «Аккую» (Турция) завершен монтаж нижней части наружной защитной оболочки
22 авг. 2024, 11:00:00
Российские и турецкие специалисты завершили установку в проектное положение нижней купольной части наружной защитной оболочки (НЗО) на первом энергоблоке АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции). Монтаж крупногабаритной металлоконструкции проходил на высоте 63 метров занял 10 часов. Вес монтируемой части составил 340 тонн, диаметр – 50,8 метра....
Компания:
РОСАТОМ
Транспортный шлюз для энергоблока № 2 АЭС «Руппур» (Бангладеш) доставлен на стройплощадку
21 авг. 2024, 16:45:05
На строительную площадку энергоблока № 2 АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик – Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») доставлен транспортный шлюз – оборудование, входящее в схему обращения ядерного топлива на атомной электростанции. В скором времени строителям предстоит осуществить высокото...
Предприятие Машиностроительного дивизиона «Росатома» начало отгрузку корпусов главных циркуляционных насосов для АЭС «Тяньвань» (Китай)
21 авг. 2024, 15:30:05
Завод «Петрозаводскмаш» (входит в Машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом») приступил к отгрузке корпусов главных циркуляционных насосов (ГЦНА) для энергоблока № 8 АЭС «Тяньвань», которая строится по российскому проекту в Китайской Народной Республике.   Машиностроители изготовили и отгрузили на строительную площадку первый из четырех насосны...
Морская нефтедобыча переживает новый бум инвестиций
20 авг. 2024, 17:30:29
Мировой рынок оборудования для подводной добычи нефти будет расти в среднем на 10% в год в период с 2024 по 2027 гг., следует из среднесрочного прогноза Rystad Energy. Объем инвестиций в использование подводных шлангокабелей, гибких трубопроводов, вентильных блоков и других систем увеличится за этот период с $32 млрд до $42 млрд в год (против $23 млрд в 2021 г.). Чуть более трети инвестиций буд...
Австрийский VERBUND поощряет всех клиентов, устанавливающих солнечные установки в комплекте с СНЭЭ
19 авг. 2024, 17:15:23
Австрийский системный оператор VERBUND APG (VERBUND) выплачивает бонус в размере € 500 для потребителей, устанавливающих солнечные установки в комплекте с СНЭЭ. Целью проводимой VERBUND акции является снижение перепадов выработки солнечной генерации в дневные часы. Комбинация солнечных установок и СНЭЭ позволит их владельцам значительно расширить возможности собственного потребления солнечной...
Президент Узбекистана дал старт возведению двух ветропарков в Каракалпакстане
19 авг. 2024, 15:00:04
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии, посвященной запуску строительства нескольких объектов в Каракалпакстане. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В своем выступлении президент отметил ряд льгот и преференций, предоставленных бизнесу в республике. За их счет в распоряжении предпринимателей осталось свыше 2 трлн сумов. Кроме того, 44,5 т...
Немецкие системные операторы объединяют усилия по созданию HVDC хабов для выдачи мощности шельфовых ВЭС
19 авг. 2024, 13:30:10
4 немецких системных оператора – 50Hertz, Amprion, TenneT и TransnetBW – совместно с компаниями Siemens Energy, GE Vernova и Hitachi Energy объявили о начале сотрудничества, целью которого является строительство HVDC хабов для подключения к энергосистеме Германии шельфовых ВЭС, построенных в Северном море, суммарная установленная мощность которых, как ожидается, достигнет 70 ГВт. На...