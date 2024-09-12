«Россети Кубань» приняли на баланс 19 энергообъектов на юго-западе края

Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» с начала 2024 года в рамках программы консолидации приняли на обслуживание 19 энергообъектов, ранее принадлежавших садовому некоммерческому товариществу (СНТ) и физическим лицам. Консолидированные трансформаторные подстанции и линии электропередачи (ЛЭП) расположены в пригороде Анапы, Новороссийска, Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

Передача энергообъектов в управление «Россети Кубань» выполнена из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками. В числе консолидированного имущества – семь комплектных трансформаторных подстанций 10 кВ и 12 воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ общей протяженностью более 8 км.

Кроме того, в 2024 году с юридическими лицами и органами местного самоуправления заключены договоры аренды на 120 энергообъектов, расположенных в Анапе и Геленджике.

– Сети СНТ нередко находятся в неудовлетворительном состоянии, что становится причиной регулярных нештатных ситуаций в электросетевом комплексе и является одним из факторов роста потерь электроэнергии, снижения качества электроснабжения потребителей. После их принятия на баланс мы поэтапно повышаем надежность энергообъектов, приводим к нормативному состоянию, – отметил начальник сектора управления собственностью Юго-Западного филиала «Россети Кубань» Антон Гущин.

Одно из преимуществ консолидации – возможность установить единые тарифы на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Черноморского побережья Краснодарского края, но и делает процедуру технологического присоединения простой и прозрачной. В результате повышается уровень жизни населения.

В ближайших планах Юго-Западных электрических сетей принять на баланс объекты электросетевого имущества, принадлежащие садоводческим товариществам, расположенные в пригороде Анапы и Новороссийска.

Консолидация электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).