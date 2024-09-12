«Россети Тюмень» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации в трех регионах России

Компания «Россети Тюмень» определена системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе. Данные решения приняты главами регионов на основании результатов оценки соответствия компании критериям СТСО, которая была проведена Региональной энергетической комиссией.

Поправки к закону «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты, которые вводят понятие системообразующих сетевых компаний в регионах и регулируют их деятельность, вступили в силу 1 сентября 2024 года. В соответствии с ними в каждом субъекте РФ для обеспечения надежного электроснабжения определена системообразующая организация – единый центр ответственности за качество оказания услуг по передаче электроэнергии потребителям.

Статус системообразующей территориальной сетевой организации позволит «Россети Тюмень» эффективно проводить единую техническую и эксплуатационную политику, синхронизировать внедрение отраслевых технологий и оборудования в Тюменском макрорегионе. Кроме того, по решению Региональных штабов компания сможет принимать участие в ликвидации технологических нарушений как на бесхозяйных энергообъектах и объектах иных собственников, так и на объектах сторонних энергокомпаний, которым требуется помощь в нештатных ситуациях.

Стоит отметить, что принципы и методы расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии в результате получения «Россети Тюмень» статуса системообразующей территориальной сетевой организации не меняются. В связи с этим, значимых изменений в области тарифного регулирования не ожидается. Тарифная нагрузка останется стабильной для всех категорий потребителей.