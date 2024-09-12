«Россети Юг» улучшили электроснабжение Иловлинского района Волгоградской области

Энергетики филиала «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» отремонтировали основное оборудование на двух подстанциях 110 кВ, которые обеспечивают подачу электроэнергии большей части потребителей Иловлинского района.

Ключевые энергообъекты являются источником электроснабжения для более 50 сел и хуторов, в которых проживают порядка 33 тысяч человек. От подстанций получают электроэнергию крестьянско-фермерские хозяйства, социально значимые учреждения, железнодорожные станции и производственное управление магистральных газопроводов.

В ходе работ на двух энергообъектах специалисты филиала привели в нормативное состояние силовой трансформатор и высоковольтный масляный выключатель. Выполненный ремонт повысил надёжность оборудования, обеспечивающего качественное электроснабжение жителей сельского района.