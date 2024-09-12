«Россети» и «НЭС Узбекистана» обсудили совместное внедрение цифровых систем

АО «Национальные электрические сети Узбекистана» изучает возможность внедрения платформы технологического управления РС-20, разработанной Группой «Россети». Этот программный комплекс уже применяется в РФ и Республике Беларусь. Презентация состоялась в рамках визита российской делегации в Ташкент.

РС-20 – интеграционная платформа, которая позволяет устранить проблемы разрозненности данных, унифицировать информационный обмен на базе единой модели энергетического комплекса. При этом автоматизируются как технологические, так и бизнес-процессы.

В рамках презентации состоялось обсуждение возможностей адаптации РС-20 под требования АО «НЭС Узбекистана». Компетенции разработчика платформы – компании «Россети АСТУ» – охватывают создание стандартов, регламентов и дорожных карт для дальнейшего внедрения с учетом страновой специфики.

В России проект РС-20 является ключевым в рамках созданного Правительством РФ Индустриального центра компетенций «Электроэнергетика», который возглавляет Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин. Кроме того, подписаны соглашения о внедрении платформы с белорусскими компаниями «Брестэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго» и «Минскэнерго».

Визит делегации Группы «Россети» в Ташкент состоялся в развитие договоренностей, достигнутых Андреем Рюминым и главой АО «НЭС Узбекистана» Дадажоном Исакуловым в июне 2024 года на рабочей встрече в рамках ПМЭФ.