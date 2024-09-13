Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилья в Волгоградской области

1 668 квартир построят в городе Краснослободске Волгоградской области при поддержке Банка ДОМ.РФ.

На денежные средства в размере 4,9 млрд рублей девелопер «СЗ «Комплекс. Краснослободск» (ГК «Имена») возведет на ул. Кольцевой жилой комплекс из нескольких многоквартирных домов общей площадью 99 тыс. квадратных метров. Особенностью ЖК станут закрытые дворы без машин, большое разнообразие планировочных решений, детские и спортивные площадки, зоны отдыха для взрослых: перголы, беседки.

Краснослободск располагается в 15 километрах от Волгограда, большинство населения работает в сфере сельского хозяйства. Для покупки квартиры в жилом комплексе жители города смогут воспользоваться льготной программой сельской ипотеки.

Строительный рынок Волгоградской области за последнее время активно развивается: в 2023 году здесь было построено 951 тыс. кв. метров жилья, что на 19% больше годом ранее. На рынке проектного финансирования региона Банк ДОМ.РФ присутствует с 2022 года и занимает 24%.

«Проектное финансирование, предоставленное Банком ДОМ.РФ, позволит построить для жителей Краснослободска новое комфортное жилье в соответствии с современными стандартами качества. Сегодня при поддержке Банка ДОМ.РФ в Волгоградской области уже строится почти 600 тыс. квадратных метров жилья», – прокомментировала Анна Смолина, директор подразделения «Корпоративный бизнес» головного регионального центра АО «Банк ДОМ.РФ».