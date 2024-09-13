Чепецкий механический завод за 10 лет изготовил около 400 тонн титановой сварочной проволоки для российского судостроения

АО «Чепецкий механический завод» (ЧМЗ) с 2014 года изготовило около 400 тонн титановой сварочной проволоки для российской судостроительной отрасли. Главной особенностью проволоки является низкое содержание водорода, что исключает возможность растрескивания сварного шва и обеспечивает высокое качество сварной поверхности. В целом предприятие обеспечивает 70% потребностей российского рынка титановой сварочной проволоки.

Производство титановой сварочной проволоки было организовано на мощностях и уникальном оборудовании цеха по производству сверхпроводниковых материалов. В 2007 году этот цех создавался для выполнения обязательств России по участию в международном проекте по созданию исследовательского термоядерного реактора (ИТЭР) во Франции. В общей сложности в цехе ЧМЗ изготовили 56 тыс. км сверхпроводящих материалов. В 2014 году завод отгрузил заключительную партию сверхпроводящих стрендов, их качество признано эталонным, что позволило предприятию участвовать в других международных проектах.

На базе сверхпроводникового производства ЧМЗ значительно расширил номенклатуру импортозамещающей продукции. Так, в цехе производят титановые прутки для авиастроительной отрасли и полуфабрикаты для медицинских изделий из титанового сплава ВТ6. Последние используются в качестве материала для изготовления винтов при лечении сложных переломов и в качестве фиксаторов пластин и штифтов накостного и внутрикостного остеосинтеза. На предприятии ведется также подготовка к запуску участка по изготовлению порошков для аддитивных технологий – ЧМЗ является площадкой «Росатома» по производству материалов для 3D-печати.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ, г. Глазов) выпускает конструкционные материалы и комплектующие для тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. АО ЧМЗ – крупнейший в мире и единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и низкотемпературных сверхпроводящих материалов. Занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» госкорпорации «Росатом» и является Отраслевым центром металлургии в составе дивизионального интегратора ООО «Росатом МеталлТех».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион «Росатома» является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы «Росатома» по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии.