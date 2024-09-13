Энергетики ПАО «Якутскэнерго» повышают надежность электроснабжения в Чурапчинском улусе

Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) ведут плановую ремонтную кампанию в Чурапчинском улусе.

В первом полугодии для увеличения надежности электроснабжения населенных пунктов Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Амгинского, Таттинского, Томопонского районов в полном объеме выполнен капремонт участка кабельно-воздушной линии 110 кВ «Майя-Чурапча». На территории Чурапчинского улуса энергетики заменили 86 промежуточных и 5 анкерных опор на протяжении более 20 км.

В текущем году в ремонтной программе основной упор сделан на обновлении центров питания района. Так, на подстанции 110 кВ «Чурапча» и подстанциях 35 кВ «Ожулун», «Усун-Кюель» выполнен капремонт выключателей. В июне произведена замена выключателей на подстанции ДЭС «Чурапча». Работы третьего квартала энергетики досрочно завершили на подстанциях Чурапчинского улуса.

Кроме того, персонал расчистил просеку вдоль трасс линий электропередачи 10 кВ «Тея», «Урэх-Куорэ», «Хахыйах», «Хаяхсыт», отпайка «Харандия» ВЛ-110кВ Л-111 «Чурапча-Сулгачи» от поросли объёмом более 90,85 гектаров. Работы по расчистке просек продолжатся на воздушной линии «Бэс».

Масштабные работы по повышению надежности электроснабжения проводятся в селе Юрюнг-Кюель. В рамках внепланового капитального ремонта обновлена воздушная линия 0,4 кВ с установкой 180 опор и смонтированы провода СИП протяженностью 11,5 км. Также потребители села оснащаются интеллектуальными приборами учета.