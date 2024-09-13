Энергетики выполнили ремонт и реконструкцию более 12 км ЛЭП в Павлово-Посадском г.о.

Специалисты «Мособлэнерго» выполнили капитальный ремонт и реконструкцию более 12 км воздушных линий ВЛ-0,4 — 6 кВ в рамках реализации программы повышения надежности электроснабжения потребителей в Павлово-Посадском г. о. Запланированные на 2024 год работы по ремонту, строительству и реконструкции электросетевых объектов по данной производственной программе в сентябре полностью завершены.

С начала 2024 года работники компании капитально отремонтировали 7,22 км воздушных линий. В том числе, энергетики завершили капитальный ремонт 1,48 км ВЛ-0,4 кВ в СНТ «Ивушка», что обеспечило надежность электроснабжения для более 200 участков. На ЛЭП смонтировали самонесущий изолированный провод СИП с улучшенными характеристиками, а также заменили 40 опор.

Специалистами также произведена реконструкция 5,33 км линий на ул. Горького, Мира, Карла Маркса, Крутобережной и 1 Мая, которая повысила надежность электроснабжения более тысячи потребителей. Завершены мероприятия по ремонту и реконструкции четырех трансформаторных подстанций в г. Павловский Посад.

Министерство энергетики Московской области четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий.

Работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей проводятся в следующих городских округах: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали. В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. Всего запланировано заменить 658 опор и 97 км проводов линий электропередачи, реконструировать и построить 74,4 км ЛЭП 0,4/6/10 кВ и 69 подстанций. На данный момент работы выполнены на 91,9% и их завершение запланировано до начала отопительного сезона.