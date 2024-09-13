Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отправляет кабель заказчику
58 минут назад
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Пятница. Все готовятся к выходным, а кабель КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – к отправке заказчику.
Он только что сошел с производственной линии и промаркировался. А теперь нарезается нужной длины и одевается в защитную термопленку. Так он приедет к новому владельцу в целости и сохранности, чистым и аккуратным.
Кстати, водители Завода, которые обеспечивают доставку кабеля заказчикам по всей стране, делают это и в выходные дни.
https://youtu.be/T3Ym6o7fP9k?si=Em08cq2NhFXh35Jk
https://rutube.ru/video/9fe5a6924774442efb750dc7b2253bee/?r=wd
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