Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» отправляет кабель заказчику

Пятница. Все готовятся к выходным, а кабель КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – к отправке заказчику.

Он только что сошел с производственной линии и промаркировался. А теперь нарезается нужной длины и одевается в защитную термопленку. Так он приедет к новому владельцу в целости и сохранности, чистым и аккуратным.

Кстати, водители Завода, которые обеспечивают доставку кабеля заказчикам по всей стране, делают это и в выходные дни.

https://youtu.be/T3Ym6o7fP9k?si=Em08cq2NhFXh35Jk

https://rutube.ru/video/9fe5a6924774442efb750dc7b2253bee/?r=wd