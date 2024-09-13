Кольчугинский «Электрокабель» обновил весовое оборудование

Пятница. Все готовятся к выходным, а кабель КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – к отправке заказчику. Он только что сошел с производственной линии и промаркировался. А теперь нарезается нужной длины и одевается в защитную термопленку. Так он приедет к новому владельцу в целости и сохранности, чистым и аккуратным. Кстати, водители Завода, которые обеспечивают доставку кабеля заказчикам по в...