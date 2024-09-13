Кольчугинский «Электрокабель» обновил весовое оборудование
В волочильном цехе предприятия установлены новые напольные весы, которые позволят усилить контроль за использованием материалов, полуфабрикатов и готовой продукцией.
Весы размещены на участке выкатки барабанов и способны выдержать нагрузку до 5 тонн. Преимуществом устройства является высокая точность данных благодаря отсутствию скачков показаний. Информация о массе груза оперативно выводится на электронное табло.
«Новые напольные весы идеально вписались в концепцию программы повышения эффективности производства. Ребристая поверхность весов позволяет надежно фиксировать груз, что минимизирует усилия рабочих и сокращает время простоя автотранспорта», – отметил начальник волочильного цеха Дмитрий Драпей.
В ближайшее время 3-х тонные напольные весы будут установлены в цехе № 7 по производству спецкабелей.