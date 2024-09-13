ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ получил сертификат соответствия на измерительные кабели

На основании Закона РФ от 22.08.2008 «123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»», проведена сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия:

- № RUC-RU.ПБ68.B.01998/24 со сроком действия с 04.09.2024 по 03.09.2029 на кабели измерительные, терморадиационностойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе огнестойкие и в климатическом исполнении УХЛ и Т, с парами из медных жил и/или с парами жил из хромеля и копеля (ХК) или хромеля и алюмеля (ХА), с числом пар жил от 1 до 14, диаметром жилы 0,5 мм, 0,7 мм и 0,35 мм или номинальным сечением жилы 0,20 или 0,35 мм2 , в 12 и 14 парном кабеле с медными жилами сечением 0,35 мм2, допускается одна пара сечением 0,50 мм2, с изоляцией и оболочкой из терморадиационностойкой полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: КПЭТИнг(В)-HF-LOCA, КПЭТИнг(В)-FRHF-LOCA.