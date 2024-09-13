Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» за 5 лет предотвратил попадание в атмосферу порядка 390 тысяч тонн парниковых газов

Снизить влияние на окружающую среду помогла частичная смена типа генерации с угольной на атомную низкоуглеродную.

14 сентября 2024 года исполняется 5 лет с момента швартовки плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» к молу-причалу города Певека, в который он прибыл из порта Мурманска*. Это событие, имеющее важнейшее значение для Чукотки, стало настоящим прорывом на пути обеспечения устойчивого развития удалённых территорий России, дав начало новой вехе в области энергогенерации не только в России, но и во всём мире.

Как рассказал директор ПАТЭС Виктор Елагин, первоочередными задачами, которые стояли перед атомщиками, были надежное снабжение электричеством Чаун-Билибинского энергоузла и обеспечение теплом города Певека, и они с этим успешно справились.

«ПАТЭС уже доказала свою надёжность и работоспособность, теперь мы являемся флагманом малой атомной энергетики. Кроме того, как и в других регионах присутствия, концерн «Росэнергоатом» реализует в Певеке целый комплекс программ социального развития, повышающих качество жизни населения. В этом году мы отремонтировали холл, внутреннюю и внешнюю системы тепло- и водоснабжения городского Центра образования. Закупаем компьютерное оборудование и оргтехнику. Кроме того, выделено 75 млн рублей на строительство в городе крытого катка, уже определен подрядчик и в следующем году мы планируем залить каток», - рассказал директор ПАТЭС Елагин Виктор.

Разработка российских ученых, не имеющая аналогов в мире, на сегодняшний день является надежным источником бесперебойной тепло- и электроэнергии для Чаун-Билибинского энергоузла. Производство электроэнергии за этот период, с момента ввода в эксплуатацию в декабре 2019 года и по сегодняшний день, составило 905 млн кВт*ч (тепловой электроэнергии - за период с июля 2020 года по август 2024 года включительно - 295 тыс. Гкал). Выработка такого количества низкоуглеродной атомной энергии предотвратила попадание в атмосферу порядка 390 тысяч тонн парниковых газов (по сравнению с другими видами генерации).

Сегодня Росатом является одним из безусловных мировых лидеров в области сооружения и управления атомными станций малой мощности (АСММ). Успешный опыт эксплуатации ПАТЭС в Арктике и регионе Крайнего Севера заложил основу для освоения труднодоступных и изолированных территорий с использованием этой технологии. В настоящий момент помимо ПАТЭС Росатом также реализует проект наземной АСММ с новейшей реакторной установкой РИТМ-200 в Якутии (пос. Усть-Куйга) для освоения месторождений Кючус, Депутатское и Тирехтях, а также на Чукотке для месторождения Совиное с использованием реакторной установки «Шельф-М» мощностью 10 МВт.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объёма перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

* В 2029 году для транспортировки ПЭБ из Мурманска в Певек было использовано два буксира и ледокол «Диксон». 9 сентября его поставили на рейд в акватории Чаунской губы. ПЭБ преодолел 2 640 морских миль (4 888 км) за 17 суток с опережением графика. Его закрепили к молу-причалу с помощью специальных амортизаторов, изготовленных на Балтийском заводе. После швартовки «Академик Ломоносов» сразу же подключился к инфраструктуре береговой площадки. Турбогенераторы №1 и 2 ПЭБ были включены в сеть Чаун-Билибинского энергоузла 19 и 22 декабря 2019 г. соответственно, а 22 мая 2020 г. ПАТЭС была введена в промышленную эксплуатацию после получения положительного заключения Росприроднадзора и подтверждения Ростехнадзора о том, что ПАТЭС построена в соответствии с требованиями проектной документации.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) расположена в г. Певеке на Чукотке и является единственной в мире действующей плавучей АЭС малой мощности и самой северной атомной теплоэлектростанцией в мире. ПАТЭС включает в себя плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» с двумя реакторными установками КЛТ-40С, являющийся источником электрической и тепловой энергии мощностью 70 МВт и 50 Гкал/ч соответственно, а также береговую инфраструктуру, которая предназначена для выдачи тепловой и электрической энергии от ПЭБ потребителям. Помимо выработки электроэнергии, ПАТЭС выдаёт тепло в г. Певек, а в дальнейшем станет надежным источником генерации света и тепла для всего региона.

Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.